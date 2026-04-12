[FOTO] POU Križevci održalo svečanu podjelu uvjerenja

U Pučkom otvorenom učilištu Križevci održana je svečana podjela uvjerenja polaznicima programa pomoćnik/pomoćnica u nastavi, koji su uspješno završili svoje obrazovanje. Na postignutom uspjehu čestitali su im stručni suradnik Karlo Jurišić, mag. educ. hist., i profesorica Mihaela Jelenčić, mag. educ. rehab., istaknuvši njihov trud, predanost i važnost ovog poziva u odgojno-obrazovnom sustavu.

Uz stručno vodstvo profesorice Jelenčić, polaznice su stekle sveobuhvatna teorijska i praktična znanja potrebna za kvalitetnu podršku učenicima s teškoćama u razvoju te njihovu inkluzivnost u odgojno-obrazovnom procesu.

POU Križevci posebno zahvaljuje ravnateljima i djelatnicima Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Križevci te Osnovnoj školi “Vladimir Nazor” Križevci na suradnji i podršci u provedbi ovog programa.

Čestitamo svim polaznicama i želimo im puno uspjeha u daljnjem radu! Riječ ravnateljice Željke Šunjić, prof.: “Izuzetno mi je žao što zbog bolesti prvi puta u 7 godina na čelu Pučko otvoreno učilište Križevci nisam osobno polaznicima mogla uručiti uvjerenja o završenom programu obrazovanja te im ovom prilikom od srca čestitam i želim puno uspjeha u daljnjem radu i usavršavanju. Njihovoj predavačici Mihaeli Jelenčić veliko hvala na još jednoj odličnoj suradnji!”.