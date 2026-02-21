U POU Križevci dopunska izobrazba – održiva upotreba pesticida

U subotu, 28. veljače 2026. godine, u Križevcima će se održati dopunska izobrazba o održivoj upotrebi pesticida, namijenjena profesionalnim korisnicima sredstava za zaštitu bilja. Edukacija je obvezna za sve korisnike kojima istječe važeća potvrda, a cilj joj je obnoviti i unaprijediti znanja o pravilnoj i sigurnoj primjeni pesticida u skladu s važećim propisima.

Izobrazba će se održati u učionici Pučkog otvorenog učilišta Križevci, a cijena sudjelovanja iznosi 20 eura. Organizatori napominju kako je broj mjesta ograničen te pozivaju zainteresirane da se prijave na vrijeme.

Potrebna dokumentacija za prijavu:

fotokopija svjedodžbe o minimalno završenoj osnovnoj školi

fotokopija stare potvrde o završenoj izobrazbi ili fotokopija iskaznice za pesticide

ispunjena prijavnica (dostupna na službenoj poveznici Ministarstva poljoprivrede)

Prijaviti se moguće osobno u prostorijama učilišta ili online putem portala ePoljoprivreda. Za dodatne informacije zainteresirani se mogu javiti na broj 099 490 4590 ili putem e-mail adrese suradnik@pou-krizevci.hr.

Organizatori ističu kako je redovito obnavljanje znanja ključno za sigurnu primjenu pesticida, zaštitu zdravlja ljudi te očuvanje okoliša.