Karlo Jurišić ispred POU Križevci sudjelovao na edukaciji u Belom Manastiru

Stručni suradnik za programe u obrazovanju i kulturi Karlo Jurišić sudjelovao je na četverodnevnoj edukaciji u organizaciji Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, koja je održana od 14. do 17. travnja 2026. godine u Hotelu Patria u Belom Manastiru.

Riječ je o Programu za stjecanje temeljnih andragoških kompetencija, koji polaznicima pruža ključna znanja iz područja obrazovanja odraslih. Program obuhvaća teme poput metodike, andragogije, didaktike, pedagogije i psihologije, čime sudionici stječu sveobuhvatan uvid u suvremene pristupe radu s odraslim polaznicima.

Edukacija ukupno traje 75 sati stručnog usavršavanja, od čega se 32 sata odnose na vođeni proces učenja i poučavanja, dok su preostala 43 sata predviđena za samostalne aktivnosti, uključujući i izradu programa obrazovanja.

Program je strukturiran kroz tri modula. Prvi modul obuhvaća temeljne pojmove, planiranje, organizaciju i evaluaciju u obrazovanju odraslih. Drugi modul usmjeren je na osnove učenja i poučavanja odraslih te metode koje se primjenjuju u tom području. Treći modul bavi se komunikacijom i grupnom dinamikom u obrazovanju odraslih, naglašavajući važnost kvalitetne interakcije u nastavnom procesu.

Stečena znanja i kompetencije dodatno će unaprijediti kvalitetu rada i pristup obrazovanju odraslih u Pučkom otvorenom učilištu Križevci.