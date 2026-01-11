Otvorene prijave za program obrazovanja “Knjigovođa/knjigovotkinja”

U Pučkom otvorenom učilištu Križevci otvorene su prijave za program obrazovanja za stjecanje djelomične kvalifikacije Knjigovođa/knjigovotkinja. Tijekom programa polaznici će steći temeljna i napredna znanja iz računovodstva i knjigovodstva, uz praktičan rad u aplikacijskom softveru Synesis. Naučit će voditi poslovne knjige, evidentirati imovinu, račune i poslovne promjene, obračunavati PDV, plaće i naknade, te usvojiti mnoga druga znanja i vještine.

Ukoliko želite steći konkretna i praktična znanja iz područja knjigovodstva ili unaprijediti postojeće vještine? Na pravom ste mjestu! Poručuju iz POU Križevci.

Uvjet za upis je minimalno završena četverogodišnja srednja škola. Cijena programa je 800 eura, a moguće je platiti jednokratno (uz 10% popusta) ili na rate. Važno je napomenuti kako se program više ne financira putem vaučera. Za više informacija iz POU Križevci upućuju na kontakt e-mailom – suradnik@pou-krizevci.hr ili pozivom na broj 099 490 4590.