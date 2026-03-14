U likovnoj galeriji otvorena izložba “U potrazi za bijelim jelenom – Fantastična bića u naivnoj umjetnosti”

U likovnoj galeriji u Križevcima svečano je otvorena izložba „U potrazi za bijelim jelenom – Fantastična bića u naivnoj umjetnosti”, interdisciplinarni projekt koji kroz djela naivne umjetnosti istražuje svijet mašte, mitologije i narodnih vjerovanja. Na početku izložbe okupljene je pozdravila ravnateljica Gradskog muzeja Križevci Lana Okroša Rožić. U svom kratkom uvodnom obraćanju istaknula je da se radi o izložbi „U potrazi za bijelim jelenom – Fantastična bića u naivnoj umjetnosti”, koja je ostvarena u suradnji s Muzejom grada Koprivnice, s kojim muzej već dugi niz godina uspješno surađuje. Naglasila je kako je riječ o interdisciplinarnoj i multidisciplinarnoj izložbi koja povezuje različite pristupe umjetnosti i kulturnoj baštini.

Helena Kušenić, povjesničarka umjetnosti i viša kustosica Muzeja grada Koprivnice zahvalila je domaćinima na gostoprimstvu i istaknula dugogodišnju uspješnu suradnju između muzeja. Naglasila je da je izložba interdisciplinarna, jer povezuje naivnu umjetnost s etnografskim predmetima i narodnom tradicijom. Objasnila je da je cilj projekta aktivirati suvremene nastavljače naivne umjetnosti i potaknuti ih da kroz vlastitu interpretaciju prikažu zadanu temu. Ovoga puta tema izložbe bila je „potraga za bijelim jelenom”, odnosno prikaz fantastičnih bića u naivnoj umjetnosti. Kušenić je istaknula kako su se naivni umjetnici u početku inspirirali svakodnevnim životom sela, ali su se od sredine 20. stoljeća počeli okretati i maštovitijim motivima. Kao važan primjer navela je djela Ivana Generalića, čija je poznata slika „Bijeli jelen” poslužila kao inspiracija za naziv izložbe. Spomenula je i druga fantastična bića koja se pojavljuju u njegovim radovima, poput rogatih konja.

Govoreći o koncepciji izložbe, naglasila je da su pozvani umjetnici iz Podravine i Međimurja, a u projekt su uključeni i partneri iz Muzeja Croata insulanus Grada Preloga. Stručni žiri odabrao je radove koji su predstavljeni na izložbi, a uz suvremene radove izložena su i djela iz fundusa Muzeja grada Koprivnice.

Osim likovnih radova, izložba uključuje i etnografske predmete, koje je odabrala etnologinja Vesna Peršić Kovač, a dio predmeta dolazi iz privatnih zbirki. Kušenić je naglasila da je cilj takvog pristupa povezati što više ljudi i zajednica u projekt.

Na kraju je spomenula i ilustracije kao još jedan oblik izražavanja naivnih umjetnika, istaknuvši ilustraciju Josipa Generalića za bajku „Bijeli jelen” Vladimira Nazora. Ujedno je podsjetila da se obilježava 90. rođendan Josipa Generalića te je pozvala publiku da posjeti i izložbu u Galeriji naivne umjetnosti u Hlebinama posvećenu toj obljetnici.

Stručna suradnica Marija Generalić predstavila je temu i sadržaj izložbe „U potrazi za bijelim jelenom – Fantastična bića u naivnoj umjetnosti”. Istaknula je kako izložba prikazuje fantastična bića i životinjske motive u djelima naivnih umjetnika, ali i suvremenih autora koji nastavljaju tu tradiciju.

Na svečanom otvorenju okupljenima se obratio i pročelnik Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam Grada Križevaca Sandro Novosel koji je na početku prenio pozdrave od gradonačelnika Tomislava Katanovića. Pročelnik je istaknuo važnost međumuzejske suradnje i očuvanja tradicije naivne umjetnosti – nakon nekoliko mjeseci gostovanja po muzejsko-galerijskim prostorima sjeverne Hrvatske, ovaj fantastični svijet naivne umjetnosti stigao je i u Križevce. Posebno me veseli što se kroz ovu izložbu pokazuje bogatstvo umjetničkog izraza, ali i snaga suradnje muzeja i kulturnih institucija. Čestitam svim autorima, a osobito mi je drago što je među njima i naša sugrađanka Đurđica Balog, koja svojim radom nastavlja tradiciju naivnog slikarstva – rekao je.

Izložba se može razgledati radnim danom od 10 do 13 sati i od 17 do 19 sati te subotom od 10 do 12 sati, a otvorena je za posjetitelje do početka travnja.