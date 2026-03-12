Večeras otvorenje izložbe u Likovnoj galeriji

Gradski muzej Križevci i Muzej grada Koprivnice pozivaju nas danas, u četvrtak, 12. ožujka, u 18 sati u Likovnu galeriju na Nemčićevom trgu u Križevcima na otvorenje izložbe pod naslovom: U potrazi na bijelim jelenom – Fantastična bića u naivnoj umjetnosti (zvjerinjak mašte).

Iz najave: Kroz povijest (naivni) umjetnici nisu bili zaokupljeni samo stvarnim životinjama, već i onim fantastičnim stvorenjima čije je postojanje prizivano u legendama, mitovima, usmenim predajama i najrazličitijim vjerovanjima.



Imaginacija naivnih autora, osim promatranjem i upijanjem prirode; razbuktala se potaknuta upravo bajkama, narodnim pričama i vjerovanjima. Tematika se odmiče od isključivo striktnog bilježenja svakodnevice prema bajkovitim, alegoričnim, personificiranim interpretacijama, simboličnoj upotrebi boja, formi i oblika i pojavi specifičnog (fantastičnog) bestijarija. Tako se formira osebujni slikarski karakter i autentičan izraz specifične ikonografije i lirskih mutacija u anatomiji tijela prikazanih likova.



Težnja ove izložbe bila je današnje nastavljače tradicije naivnog slikarstva i kiparstva potaknuti na odmak, hrabrost, inovaciju, istraživanje nepoznatog. Odmak od poznatog zahtjeva otvorenost, hrabrost i kreativnost, maštovitost i popuštanje kočnica, izlazak iz krutih okvira očekivanog i poznatog. Nekolicina odvažnijih prigrlila je tjeskobnu neizvjesnost i skočila u nepoznato odabirom tematika od mitologije i politeizma poganstva te kršćanskih nauka pa do komentiranja današnjeg (emocionalnog) stanja društva. Ova djela podsjećaju na važnost metafore, alegorije, simbolizma, mitoloških i bajkovitih priča kroz koje na neposredan i zabavan način saznajemo, propitujemo i spoznajemo životne vrijednosti i istine.



Svojim radovima udjeluju (abecednim redom): Đurđica Balog, Nadica Belec, Ilija Bosilj, Zvonimir Dangubić, Franjo Filipović, Ivan Generalić, Josip Generalić, Alen Gjerek, Tomislav Grabar, Josip Gregurić, Tihomir Ivančan, Stjepan Ivanec, Đuro Jaković, Berislav Janeković, Marija Kemić, Franjo Klopotan, Zlatko Kolarek, Željko Kolarek, Željko Korošec, Ivan Lacković Croata, Borivoj Maksimović, Ljubica Matulec, Franjo Mraz, Greta Pečnik, Miljenko Petrić, Zvonko Sigetić, Krešimir Šafar, Zvonimir Šprem, Zlatko Štrfiček, Dražen Tetec, Pero Topljak, Ljerka Tropšek i Ivan Večenaj.



Praksa interdisciplinarnih i multidisciplinarnih izložbi započeta je u Galeriji naivne umjetnosti unazad nekoliko godina s ciljem dinamizacije i poticanja stvaralaštva naivnih umjetnika, prezentiranja i bolje vidljivosti umjetnina i predmeta iz muzejskih i privatnih kolekcija te kvalitetnijeg povezivanja s lokalnom zajednicom i njihovog uključivanja u stvaranje ideje i realizacije izložbe. Prigoda je to za izlaganje umjetnina iz fundusa partnerskih institucija, kao i etnografskih zbirki koji se dopunjuju predmetima iz privatnih kolekcija kako bi pružili sveobuhvatniji pogled i doživljaj zamišljene teme koja će biti poticaj za stvaranje danas aktivnim naivnim umjetnicima.



Početkom godine autorima se upućuje Javni poziv čime se potiče njihovo sudjelovanje u izložbenoj praksi Galerije naivne umjetnosti te aktivno stvaralaštvo koje vrednuje stručni žiri. U 2025. stručni žiri su činile: Iva Kožnjak (Muzej Croata insulanus Grada Preloga), Mihaela Cik (Muzej za umjetnost i obrt), Helena Kušenić, Marija Generalić i Jelena Kaić (Muzej grada Koprivnice) uz podršku etnologinje Vesne Peršić Kovač i knjižničarke Marte Sabolić (Muzej grada Koprivnice).



Ova izložbena turneja krenula je u Muzeju Croata insulanus Grada Preloga (10. rujna do 6. listopada 2025.), nastavila se u Galeriji naivne umjetnosti u Hlebinama (10. listopada 2025. do 11. siječnja 2026.) te Gradskom muzeju Čazma (23. siječnja do 28. veljače 2026.), a završava u Gradskom muzeju Križevci (12. ožujka do 4. travnja 2026.).



Otvorenje izložbe u Likovnoj galeriji Gradskog muzeja Križevci, Trg Antuna Nemčića 6/I, održat će se u četvrtak 12. ožujka 2026. u 18 sati. Izložba ostaje otvorena do 4. travnja 2026., a može se razgledati od ponedjeljka do petka od 10-13 sati i 17-19 sati te subotom od 10-12 sati.



Projekt je realiziran sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Koprivničko-križevačke županije i Grada Koprivnice.

