U srijedu još jedno promatranje Sunca iz središta Križevaca

Promatranje Sunca 8. ožujka 2026. (foto Andrej Dundović)

S obzirom na to da su prolaznici Strossmayerovim trgom u Križevcima u nedjelju, 8. ožujka rano popodne pokazali prilično zanimanje za nesvakidašnje “logorovanje” članova Astronomskog društva Perzeidi uz teleskop za promatranje Sunca pored paviljona, križevački će astronomi ponoviti taj događaj i u srijedu, 11. ožujka, ovoga puta od 11 sati do 12 sati, to jest do podneva.



Astronomsko društvo Perzeidi raspolaže naprednom opremom za promatranje fenomena na Suncu, pa koristi priliku da u ovo doba pojačane Sunčeve aktivnosti, kakvo se ponavlja otprilike svakih jedanaest godina, a sada smo u mjesecima kulminacije, što više prati takve događaje, prije nego nastupi višegodišnja “suša”, te da omogući svojim građanima da ih i oni dožive kroz uređaj za “pojačanje” i “produljenje” našeg prirodnog vida, kroz teleskop.



Promatranje Sunčevih pjega i prominencija sa Strossmayerovog trga u Križevcima (pored paviljona) u srijedu, 11. ožujka od 11 do 12 sati za sve je zainteresirane građane besplatno, a organizira se u sklopu projekta COSMIC – Croatian Observatories and Schools Making Innovative Curricula (SF.2.4.06.04.0129) koji sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda plus i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Više informacija o projektu može se naći na cosmic.kozmoloski-centar.hr.