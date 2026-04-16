Četvrtak na zvjezdarnici: Jupiter, Venera, Liridi, Sombrero

Galaksija Sombrero s križevačke zvjezdarnice (foto Eva Papić Bogadi, još neobrađena fotografija)

Danas, 16. travnja, na Suncu se vidi nekoliko pojedinačnih pjega i manjih grupica pjega, pa će ih — ako bude vedro — biti zanimljivo promatrati kroz dvije vrste teleskopa s terase križevačke zvjezdarnice.



Veneru već dulje vrijeme možemo vidjeti na nebu pri zalasku Sunca, a u vrijeme otvaranja zvjezdarnice za večernje promatranje, u 21 sat, ona je nisko na zapadnom horizontu. Jupiter je i dalje visoko na nebu. I bez teleskopa možda ćemo ugledati poneki meteor iz roja Lirida. Oni se viđaju između 14. i 30. travnja, a vrhunac im je noću s 22. na 23. travnja. Dolaze iz smjera sjeveroistoka, radijant im je blizu sjajne zvijezde Vege u zviježđu Lire, a počinju se pojavljivati od 22 sata. Ima ih tek nekoliko na sat, ali znaju biti vrlo svijetli.



Travanj je vrhunac “galaktičke sezone”: Lav, Djevica i Berenikina kosa visoko su na nebu. To znači da su, primjerice, galaksije M65, M66, M95, M96 i M104 (Sombrero) u dobrom položaju za promatranje. Mjesec je u petak, 17. travnja, u fazi mlađaka pa se večeras ne može vidjeti.



Križevačka je zvjezdarnica otvorena četvrtkom od 16 do 17 sati za promatranje Sunca te od 21 sat, barem do 22 sata, za promatranje večernjeg neba, bez obzira na vremenske uvjete, ali planirana promatranja mogu se ostvariti samo u slučaju vedrog neba. Ulazak je slobodan i posjete nije potrebno najavljivati.

