Danas promatranje Sunca povodom Dana grada

Aktualna fotografija Sunca s NASA-inog satelita SDO. Takvo Sunce se danas može vidjeti teleskopom AD Perzeidi.

Povodom Dana grada, Astronomsko društvo Perzeidi organizira javno promatranje Sunca teleskopom iz samog središta Križevaca — sa Strossmayerovog trga, pored paviljona — danas, u subotu, 25. travnja, od 15 do 16 sati.



Teleskop je opremljen posebnim zaštitnim filterom i potpuno je siguran za oči; bez takve zaštite Sunce se nikada ne smije promatrati kroz optičke naprave. Sunce je ove godine posebno aktivno pa se često mogu vidjeti brojne pjege na njegovoj „površini“. Današnjim promatranjem provjerit ćemo kakvog je trenutno „raspoloženja“.



Promatranje je besplatno i otvoreno za sve zainteresirane. Dobro došli!