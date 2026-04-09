Četvrtak na zvjezdarnici: na prijelazu iz zimskog u proljetno nebo

Prof. Vernesa Smolčić sa zagrebačkog PMF-a i njeni studenti na križevačkoj zvjezdarnici 25. travnja 2025. (foto iz arhive AD Perzeidi)

Danas, 9. travnja, na Suncu ima tek nekoliko jedva vidljivih pjega, a tko se želi u to uvjeriti može doći na terasu križevačke zvjezdarnice između 16 i 17 sati, ako ostane vedro. A kroz teleskop s H‑alfa filterom mogli bismo vidjeti i druge aktivnosti na „površini“ Sunca.



Večernje promatranje počinje u 21 sat, oko pola sata prije zalaska Venere, pa ćemo možda i nju uloviti pri zapadnom horizontu, ako nam pogled ne zakloni poneko drvo ili zgrada. Iz dana u dan Venera će biti u sve boljem položaju za promatranje i moći ćemo je vidjeti sve do jeseni poslije zalaska Sunca. Jupiter je u odličnom položaju; polako se pomiče prema zapadnom horizontu, ali još ćemo ga moći dobro vidjeti navečer barem sljedeća dva mjeseca.



Što se tiče zvjezdanog neba, još uvijek možemo vidjeti dio tzv. zimskog neba, ali u sve je boljem položaju proljetno nebo na kojem dominira zviježđe Lav. Mjesec izlazi tek poslije ponoći, pa ga večeras neće biti na nebu.