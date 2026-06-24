Odgađa se predavanje Korada Korlevića na Danima meteorita Križevci

Ratko Matić 0
Korado Korlević 7. prosinca 2022. na Danima meteorita Križevci (foto A. Dundović)
Korado Korlević 7. prosinca 2022. na Danima meteorita Križevci (foto A. Dundović)
Korado Korlević 7. prosinca 2022. na Danima meteorita Križevci (foto A. Dundović)

Po programu Dana meteorita Križevci u četvrtak, 25. lipnja, trebalo je biti održano predavanje Korada Korlevića, pod čijim je vodstvom prije 15 godina pronađen meteorit Križevci. Najavljena tema bila je Projekt Svemirska straža – obrana od udara asteroida, uz pregled planova o zaštiti planeta od opasnih nebeskih tijela.

No, predavač se prije nekoliko dana nezgodno ozlijedio te mu je preporučeno višednevno mirovanje. Zbog toga se njegovo predavanje u četvrtak neće održati, nego se odgađa do daljnjega. O novom terminu svi zainteresirani bit će pravodobno obaviješteni.

Korado Korlević, koji je 20. veljače 2011. predvodio uspješnu potragu za meteoritom Križevci uz sudjelovanje brojnih astronoma amatera iz čitave Hrvatske i članova tada tek osnovane Križevačke astronomske udruge Perzeidi, čest je posjetitelj našega grada. Na Danima meteorita Križevci posljednji je put sudjelovao 7. prosinca 2022. s predavanjem Mala tijela Sunčeva sustava. Nadamo se da ćemo ga uskoro ponovno ugostiti na zvjezdarnici i u Gradskoj knjižnici.

Sljedeće predavanje u sklopu Dana meteorita Križevci održat će se 8. srpnja u 20 sati u Gradskoj knjižnici „Franjo Marković“. Predsjednik Astronomskog društva Vega iz Čakovca, Zoran Novak, govorit će o svjetlosnom onečišćenju pod naslovom Noć nije neprijatelj, ali svjetlosno onečišćenje jest.

Vezano
Kultura

Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1556

Kultura

U utorak, 23. lipnja, svečani početak Dana meteorita Križevci

Vijesti

Četvrtak na zvjezdarnici: Sunce, Jupiter, Venera, Mjesec

Vijesti

Četvrtak na zvjezdarnici: Venera i Jupiter “zamijenili” mjesta

Komentiraj

Tvoja e-mail adresa neće se nigdje vidjeti javno