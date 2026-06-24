Odgađa se predavanje Korada Korlevića na Danima meteorita Križevci

Korado Korlević 7. prosinca 2022. na Danima meteorita Križevci (foto A. Dundović)

Po programu Dana meteorita Križevci u četvrtak, 25. lipnja, trebalo je biti održano predavanje Korada Korlevića, pod čijim je vodstvom prije 15 godina pronađen meteorit Križevci. Najavljena tema bila je Projekt Svemirska straža – obrana od udara asteroida, uz pregled planova o zaštiti planeta od opasnih nebeskih tijela.



No, predavač se prije nekoliko dana nezgodno ozlijedio te mu je preporučeno višednevno mirovanje. Zbog toga se njegovo predavanje u četvrtak neće održati, nego se odgađa do daljnjega. O novom terminu svi zainteresirani bit će pravodobno obaviješteni.



Korado Korlević, koji je 20. veljače 2011. predvodio uspješnu potragu za meteoritom Križevci uz sudjelovanje brojnih astronoma amatera iz čitave Hrvatske i članova tada tek osnovane Križevačke astronomske udruge Perzeidi, čest je posjetitelj našega grada. Na Danima meteorita Križevci posljednji je put sudjelovao 7. prosinca 2022. s predavanjem Mala tijela Sunčeva sustava. Nadamo se da ćemo ga uskoro ponovno ugostiti na zvjezdarnici i u Gradskoj knjižnici.



Sljedeće predavanje u sklopu Dana meteorita Križevci održat će se 8. srpnja u 20 sati u Gradskoj knjižnici „Franjo Marković“. Predsjednik Astronomskog društva Vega iz Čakovca, Zoran Novak, govorit će o svjetlosnom onečišćenju pod naslovom Noć nije neprijatelj, ali svjetlosno onečišćenje jest.