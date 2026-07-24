Promatranje neba sa Strossmayerovog trga

Jedno od ranijih (dnevnih) promatranja sa Strossmayerovog trga (iz arhive AD Perzeidi, 2022. godine)

U petak, 24. srpnja, od 21.30 sati, astronomi s križevačke zvjezdarnice, članovi Astronomskog društva Perzeidi, postavit će prenosivi teleskop na Strossmayerov trg, u blizini paviljona. Time žele dodatno približiti promatranje neba građanima koji prolaze užim središtem Križevaca.



Večerašnje promatranje bit će usmjereno ponajprije prema Veneri na zapadnom dijelu neba te Mjesecu, koji se nalazi u vrlo povoljnoj fazi između prve četvrti i punog Mjeseca. Zbog toga će se na njegovoj površini moći jasno uočiti velik broj kratera. Ako vidljivost bude dobra, moguće je teleskopom zapaziti i neke sjajnije objekte ljetnog večernjeg neba.



Promatranje je besplatno za sve zainteresirane građane i organizira se u sklopu projekta COSMIC – Croatian Observatories and Schools Making Innovative Curricula (SF.2.4.06.04.0129), koji sufinanciraju Europska unija iz Europskog socijalnog fonda plus i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Više informacija dostupno je na cosmic.kozmoloski-centar.hr.