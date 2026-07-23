Četvrtak na zvjezdarnici: Sunce, Mjesec i Venera

Galaksija M101 u Velikom medvjedu teleskopom križevačke zvjezdarnice (foto A. Dundović)

Prognoza vremena za četvrtak, 23. srpnja, najavljuje pretežno vedro vrijeme u popodnevnim i večernjim satima. Ako se to ostvari, s terase križevačke zvjezdarnice moći ćemo između 17 i 18 sati promatrati nekoliko zanimljivih pojava na “površini” Sunca. Trenutno se na Suncu vidi više pjega, među kojima i nekoliko vrlo velikih i istaknutih. Uz pjege, teleskopom AD Perzeida mogu se zapaziti i prominencije na rubu Sunčeva diska — hladniji, gušći plinovi u kromosferi koji se uzdižu iznad površine i često izgledaju poput luka ili oblaka. Oko pjega uočavaju se i svjetlije mrlje koje nazivamo fakule.



Večernje i noćno promatranje počinje u 21:30. Najprije ćemo s terase razgledati nebo dok se ne smrači, a zatim glavnim teleskopom pod kupolom promatrati nekoliko atraktivnih objekata ljetnog neba.



Mjesec će biti u izvrsnoj fazi i položaju za promatranje, što svakako treba iskoristiti jer sljedeću takvu priliku četvrtkom imamo tek 20. kolovoza. Prije Mjeseca valja pogledati Veneru, koja sve ranije zalazi i dobro se vidi samo do oko 22 sata. Jupiter će za šest dana biti u konjunkciji sa Suncem pa ga na večernjem nebu nećemo vidjeti sljedećih pola godine. Saturn će se na večernjem nebu pojaviti tek krajem ljeta.



Standardno u ovo doba godine možemo “posjetiti” kuglasti skup M13 u Herkulu, nevidljiv golim okom, a sastavljen od nekoliko stotina tisuća gusto zbijenih zvijezda udaljenih više od dvadeset tisuća svjetlosnih godina. Tu je i prstenasta maglica M57 u Liri, “oblačak” plinova koji je izbacila umiruća zvijezda prije oko šest tisuća godina, te dvojna zvijezda Albireo u Labudu, prepoznatljiva po plavičastoj i narančastoj komponenti. Ovisno o kvaliteti neba, možemo pronaći i još neke objekte dalekog svemira, poput kuglastog skupa M5 u glavi Zmije ili galaksije M101 u Velikom Medvjedu. Ako nam svjetlosno onečišćenje prema jugu dopusti, moguće je vidjeti i nekoliko zanimljivih objekata u Strijelcu, zviježđu koje obiluje dubokosvemirskim prizorima jer u tom smjeru leži središte naše galaksije.



Ušli smo i u razdoblje aktivnosti meteorskog roja Perzeida, čiji je vrhunac u noći s 12. na 13. kolovoza, pa ćemo možda vidjeti i poneki meteor.



Približava se i pomrčina Sunca 12. kolovoza. Astronomsko društvo Perzeidi putuje u Španjolsku kako bi promatralo ovu vrlo rijetku pojavu — potpunu pomrčinu Sunca. Svi zainteresirani posjetitelji mogu se na zvjezdarnici informirati o mogućnosti pridruživanja ovom putovanju.



Ako nam se barem djelomično vedro nebo osmjehne, vidimo se na zvjezdarnici u četvrtak, 23. srpnja, od 17 do 18 sati i od 21:30 nadalje, sve dok bude zainteresiranih. Ulazak je slobodan.