Četvrtak na zvjezdarnici: Venera, ljetni trokut i još ponešto

Maglica Laguna u Strijelcu 4. srpnja 2026. s križevačke zvjezdarnice (foto Eva Papić Bogadi)

Svakog četvrtka, pa tako i ovoga, 9. srpnja, križevačka je zvjezdarnica otvorena svim zainteresiranim posjetiteljima od 17 do 18 sati za promatranje Sunca i od 21:30 nadalje za promatranje večernjeg neba na kojem će najsjajniji objekt, u odsutnosti Mjeseca, biti Venera.



Na večernjem nebu dominira ljetni trokut, uz nekoliko atraktivnih objekata za teleskop: Herkulov kuglasti skup M13, prstenasta maglica M57, te “šarena” dvojna zvijezda Albireo u Labudu.



Dio promatranja će se odvijati i na terasi zvjezdarnice, uz kratko uvodno objašnjenje ljetnog neba. Ulazak je slobodan i nije potrebna najava.



Dežurna ekipa Astronomskog društva Perzeidi bit će na zvjezdarnici bez obzira na vremenske prilike, pa će se svi koji su zainteresirani za odlazak na promatranje potpune pomrčine Sunca u Španjolskoj 12. kolovoza, moći informirati kako to ostvariti s Astronomskim društvom Perzeidi.