Četvrtak na zvjezdarnici: Zanimljivosti ljetnog neba

Ratko Matić 0
Trenutna fotografija Sunca sa SDO satelita NASA-e
Trenutna fotografija Sunca sa SDO satelita NASA-e
Trenutna fotografija Sunca sa SDO satelita NASA-e

Ako bude vedro, danas između 17 i 18 sati s terase križevačke zvjezdarnice moći ćemo na Suncu vidjeti izrazite, upadljive pjege, dovoljno velike da se jasno uoče kroz teleskope s odgovarajućim filtrima.

Od 21:30 nadalje, prije izlaska Mjeseca, teleskop će biti usmjeren prema objektima dubokog ljetnog neba. Vrijedi potražiti kuglasti skup M13 u Herkulu, planetarnu maglicu M57 u Liri te dvojnu zvijezdu Albireo u Labudu, izvrstan primjer kako zvijezde mogu imati različite boje.

Ulazak je slobodan. Dežurna ekipa bit će na zvjezdarnici bez obzira na vremenske prilike, a svi zainteresirani za odlazak na potpunu pomrčinu Sunca u Španjolskoj 12. kolovoza moći će se informirati o tome kako put ostvariti s Astronomskim društvom Perzeidi.

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