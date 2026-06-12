U subotu promatranje Sunca s Nemčićevog trga

Promatranje Sunca na Spravišću 6. lipnja 2026. (foto R.Matić)

Samo tjedan dana nakon sudjelovanja na Križevačkom velikom spravišću, s istim će se programom, zbog povećanog interesa prolaznika Nemčićevim trgom, AD Perzeidi pojaviti opet u subotu, 13. lipnja od 10 do 11 sati, a to je promatranje Sunca teleskopom opremljenim posebnim zaštitnim filterom koji omogućuje potpuno sigurno opažanje i otkriva zanimljive pojave na Suncu, poput Sunčevih pjega.



Još uvijek je vrijeme pojačane Sunčeve aktivnosti, kakvo se ponavlja otprilike svakih jedanaest godina, pa se svaki dan na Suncu odigravaju vrlo dinamične pojave, što možemo lako zapaziti promjenom rasporeda pjega iz dana u dan.



Promatranje Sunčevih pjega za sve je zainteresirane građane besplatno, a organizira se u sklopu projekta COSMIC – Croatian Observatories and Schools Making Innovative Curricula (SF.2.4.06.04.0129) koji sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda plus i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske. Više informacija o projektu može se naći na cosmic.kozmoloski-centar.hr.