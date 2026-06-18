Četvrtak na zvjezdarnici: Sunce, Jupiter, Venera, Mjesec

Ratko Matić 0
Promatranje Sunca s terase križevačke zvjezdarnice (foto iz arhive AD Perzeidi)
Promatranje Sunca s terase križevačke zvjezdarnice (foto iz arhive AD Perzeidi)
Promatranje Sunca s terase križevačke zvjezdarnice (foto iz arhive AD Perzeidi)

Promatranje Sunca i ovoga je četvrtka na programu rada križevačke zvjezdarnice od 17 do 18 sati, a kad se smrači, od 21 sat i 30 minuta nadalje bit će moguće vidjeti Jupiter, Veneru i posebno Mjesec koji je u vrlo povoljnom položaju i fazi za promatranje. I Merkur je iznad horizonta, ali vrlo nisko, pa je upitno hoćemo li ga moći “uhvatiti” u vidno polje teleskopa. Jupiter će nam uskoro postati nedostupan, jer se iz dana u dan sve više prividno približava Suncu, pa ćemo se uskoro od njega oprostiti na nekoliko mjeseci. Promatranje je za sve zainteresirane slobodno.

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