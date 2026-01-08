Predstavljena knjižica tradicijskih recepata “Iz bakine bilježnice”

Predsjednica Udruge žena “Ivanečko srce” Ivana Jakupić i članica Jelena Premec predstavile su prošli petak u županijskoj upravi Koprivničko-križevačke županije knjižicu recepata “Iz bakine bilježnice – zaboravljena jela općine Koprivnički Ivanec”. Knjižica recepata nastala je povodom 50 godina djelovanja Udruge i sa željom za očuvanjem tradicionalnih vrijednosti i prenošenja recepata na nove generacije.

Župan Tomislav Golubić zahvalio je predstavnicama Udruge na njihovom doprinosu očuvanju kulturne baštine te je dodao kako je Županija s ponosom podržala ovaj vrijedan projekt. Knjižica recepata može se pogledati na poveznici, a izdavatelji preporučuju da ih se primijeni u kuhinjama te uživa u jelima koja su kuhale bake – jednostavnim, a punim topline i ljubavi!