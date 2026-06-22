Voditelj Opservatorija Vera Rubin otvara u utorak Dane meteorita Križevci

Prof. dr. sc. Željko Ivezić na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu 21. svibnja 2025. (foto A. Dundović)

U utorak, 23. lipnja u 20 sati u Multimedijskoj dvorani Gradske knjižnice „Franjo Marković“ otvaraju se ovogodišnji Dani meteorita Križevci. U sljedećih mjesec dana održat će se četiri predavanja poznatih znanstvenika i popularizatora znanosti, posebno astronomije. Ovogodišnje izdanje obilježava petnaestu obljetnicu pada meteorita Križevci i dvanaestu godišnjicu njegova priznanja u svjetskoj znanstvenoj zajednici.



Svečano otvorenje obilježit će dolazak i predavanje prof. dr. sc. Željka Ivezića, jednog od najuglednijih suvremenih astrofizičara. Održat će predavanje pod naslovom „Zvjezdarnica Vera Rubin: Počinjemo snimanje najvećeg filma noćnog neba“.



Željko Ivezić profesor je na Sveučilištu Washington u Seattleu i direktor izgradnje Opservatorija Vera C. Rubin, najvećeg i tehnološki najnaprednijeg teleskopa za pregled neba ikad izgrađenog. Opservatorij se nalazi na Cerro Pachónu u sjevernom Čileu, na jednoj od najboljih astronomskih lokacija na Zemlji — s vrlo suhom klimom, stabilnom atmosferom i minimalnim svjetlosnim onečišćenjem. Njegova LSST kamera, najveća digitalna astronomska kamera ikad izgrađena, mase je oko 3000 kilograma i veličine je malog automobila.



Ivezić vodi projekt LSST – Legacy Survey of Space and Time, desetogodišnje snimanje južnog neba koje će stvoriti najveću astronomsku bazu podataka u povijesti. Projekt će mapirati milijarde galaksija, otkriti milijune supernova, pratiti asteroide i druge objekte Sunčeva sustava, te pružiti ključne podatke o tamnoj tvari i tamnoj energiji. LSST će po prvi put stvoriti „film svemira“ kroz deset godina promatranja, a Ivezić je jedan od njegovih glavnih arhitekata — od znanstvenog koncepta do tehničke realizacije.



Rođen 1965. u Sarajevu, a odrastao u Zagrebu, Ivezić se astronomijom počeo baviti u školskom astronomskom klubu i na Zvjezdarnici Zagreb. Diplomirao je strojarstvo na Fakultetu strojarstva i brodogradnje 1990. te fiziku na Prirodoslovno‑matematičkom fakultetu 1991., oba puta summa cum laude. Doktorirao je fiziku 1995. na Sveučilištu Kentucky, a 1997. prelazi na Sveučilište Princeton, gdje se priključuje projektu Sloan Digital Sky Survey (SDSS), jednom od najutjecajnijih astronomskih projekata u povijesti. Vodeći je autor SDSS‑ova kataloga pokretnih objekata, važnog za proučavanje asteroida. Autor je stotina znanstvenih radova i jedan od najcitiranijih astronoma današnjice. Redovito surađuje s hrvatskim astronomima i institucijama te aktivno podupire popularizaciju znanosti.

Nakon predavanja posjetitelji će moći postavljati pitanja, a druženje se nastavlja na terasi zvjezdarnice uz malu zakusku i osvježavajuća pića. Bit će moguće i promatranje neba teleskopom, ovisno o vremenskim prilikama.

Pokrovitelji Dana meteorita Križevci su Grad Križevci i Koprivničko-križevačka županija, a organizatori su Astronomsko društvo Perzeidi i Gradska knjižnica “Franjo Marković”.

Ulazak na predavanje i sva ostala događanja je slobodan. Dobro došli!