Proslavljena 170. obljetnica rođenja Nikole Tesle u Kozmološkom centru

U prostorima Kozmološkog centra prošlog petka, 10. 7. 2026., održana je proslava 170. godišnjice rođenja Nikole Tesle. Manifestacija je započela predavanjem “Teslin značaj za budućnost znanosti i tehnologije” dr. rer. nat. Petra Pavlovića s ciljem aktualizacije Teslinog nasljeđa, uslijedilo je druženje okupljenih uz slavljeničku tortu, kolače i vino, a proslava je završila demonstracijom rada Tesline zavojnice.

Održano je predavanje bilo netipično i zanimljivo iz nekoliko razloga: predavač Pavlović nije se usmjerio na tipični povijesni prikaz Teslinog života i rada, već je predložio neke konkretne ideje o nastavku Teslinih istraživanja koja su i dalje aktualna za današnju znanost. Osim toga u vezanoj se diskusiji dotaknuo i različitih manje poznatih fizikalnih detalja Teslinoga rada o kojima se veoma rijetko može slušati.

Predstavljeni program istraživanja sastojao se od četiri glavne točke: istraživanje snažnih električnih polja, rad na bežičnom prijenosu energije na velike udaljenosti, rekonstrukcija i dalje razvijanje Teslinih patenata te obrazovanje i edukacija mladih putem projekata vezanih uz Tesline pronalaske.

Istaknuto je kako je nakon Tesle ostvarilo malo velikih prodora u istraživanjima snažnih električnih polja, tako da su najsnažnija ostvarena polja i dalje samo nekoliko puta snažnija od onih koje je proizveo Tesla početkom 20. st., a još se uvijek u laboratorijskim uvijetima nije došlo do iznosa od nekoliko stotina milijuna volti koliko se javlja kod prirodnih munja.

Pavlović je objasnio kako snažna električna polja mogu pružiti uvide u nove fizikalne zakonitosti. Na nekima od tih pitanja i sam provodi istraživanja, kao što su veza između elektromagnetizma i gravitacije. Osim toga snažna električna polja možda drže ključeve za razumijevanje pitanja kao što su rijetke atmosferske pojave u olujama, mogućnost planskog utjecaja na atmosferske pojave i drugo.

Glavnina svakodnevne upotrebe elektične energije danas je kao i prije stotinu godina ostvarena žicama, a bežični prijenos energije se zbiva isključivo na malim udaljenostima i za male energije. U kontekstu gospodarenja energijom i krize čovječanstva Teslin program svjetskog sustava bežičnog prijenosa energije je i dalje aktualan. Pavlović se dotaknuo i prikaza slavnog i nažalost zbog financijskih razloga neuspješnog projekta izgradnje Teslinog tornja na Long Islandu. Da je uspješno završen, vjerojatno ne bi bio u stanju ostvariti globalni bežični prijenos energije, ali bi mogao dovesti do novih uvida o snažnim električnim poljima i zemljinom elektricitetu.

Pavlović je stoga zaključio kako je potrebna izgradnja novog Teslinog tornja. Takav bi novi toranj još snažnijih tehničkih mogućnosti trebao djelovati kao eksperimentalna stanica u kojoj bi se sustavno izučavala snažna električna polja te problem bežičnog prijenosa energije i elektromagnetizma Zemlje.

U nastavku predavanja istaknuto je kako mnogi Teslini pronalasci u sebi kriju poticaje i inspiraciju za daljnja znanstvena otkrića, zbog čega je potrebno da ih se stalno istražuje te pokušava ići dalje na njihovom tragu.

Teslini su pronalasci, ujedno, istaknuto je, i najbolji put da se mladi uključe u znanstvena istraživanja. Kao dokaz za takvu aktualnost Teslinih pronalazaka Pavlović je istaknuo u široj javnosti manje poznat primjer Teslinog ventila. Ovaj Teslin pronalazak ponovno je „otkriven“ prije nekoliko godina i o njemu je napisano već više desetaka znanstvenih radova koji se objavljuju i dalje: iz područja mehanike fluida, strojarstva, fizike čvrstog stanja i materijala, itd.

Koliko li se drugih poticajnih ideja i dalje krije među stotinama Teslinih pronalazaka?

Pavlović je zaključio kako 170 godina od svojega rođenja Tesla nije prestao biti aktualan, ali smo mi kao društvo iznevjerili Teslino nasljeđe. „O Tesli se priča samo prigodničarski, a ne postoji ozbiljna težnja da se njegovo nasljeđe nastavi kroz znanstvena istraživanja. Ako se stalno hvalimo kako je Tesla rođen u Hrvatskoj i njegovo ime koristimo za turističke svrhe ne bi li nam bila barem minimalna dužnost da omogućimo sredstva i uvijete za sustavno istraživanje snažnih električnih polja, bežičnog prijenosa energije i Teslinih drugih pronalazaka?“- istaknuo je predavač.

„Za takav znanstveni rad na tragu Tesle ne pokazuju sluha niti ministarstva niti druge institucije, no“- završio je Pavlović- „naša je dužnost kao građana da stvorimo pritisak kako bi se nešto promijenilo“.

Nakon predavanja i zakuske dr. rer. nat. Andrej Dundović demonstrirao je rad Tesline zavojnice koju su izradili učenici i polaznici radionica organiziranih u Kozmološkom centru.

Čarolija iskri, praska i mirisa ozona nakon predavanja je učinila Teslin duh gotovo opipljivim. Štoviše, nakon ovog događaja nebo su proparale snažne munje i nad zvjezdarnicom i Križevcima se javila ljetna oluja. Zbog toga bi se moglo pomisliti kako se možda i sam slavljenik na kraju pojavio na proslavi svog rođendana.