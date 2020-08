Novi naslovi u Gradskoj knjižnici “Franjo Marković”

STRUČNO-ZNANSTVENI ODJEL

ZOV DALEKIH OBALA: KNJIGA 1: ATLANSKI OCEAN: JEDRILICOM OKO SVIJETA / Nenad Vlahović; [suradnici na knjizi Damir Miloš, Zvijezdana V. Fujimura, Ana Vlahović] ; [autori fotografija Nenad Vlahović … et al.] ; [crteži Marijan Vlahović]. – Zagreb: Hrvatski klub oceanskih jedriličara, 2010.

Mislite da je to tek još jedna knjiga o putu oko svijeta? Ali svjetova ima raznih! Nama bliskih i nama dalekih: morskih svjetova, kopnenih svjetova, svjetova u zbilji, i samo u snovima, onih ljudskih i onih koji su manje takvi, svjetova u drugima i svjetova u nama samima. Ovo je knjiga o svim tim svjetovima. Mislite da je to samo još jedna obična knjiga o plovidbi oko svijeta? Ali to je knjiga hrvatskog autora – u nas jedinstven zapisnički dnevnik o putu oko svijeta sportskom jedrilicom čovjeka koji je tek drugi Hrvat koji se odvažio i izveo takav pothvat! Mislite da je prikupio dovoljno iskustva prije nego što se je otisnuo na put? Junak ove priče počeo je s gradnjom broda i prije negoli je ikada i vidio jedrilicu iznutra. Pri polasku, najveći dio njegovih iskustava bio je u mislima, snovima i na papiru! Ali ionako ga ništa nije moglo pripremiti na ono što ga je čekalo…Mislite da mu je bilo samo lijepo, da je cijela ta priča bila samo med i mlijeko? Ako pođete na putovanje ovom knjigom, kapetan će vas voditi od mirnog mora do oluje, od zabave na kopnu do neizvjesnosti džungle. No ne bojte se, na kraju ćete sretno isploviti iz svih nevolja! Uronite u knjigu! Prekrivat će vas valovi napetosti, ležernosti, ugode i neizvjesnosti, ali smijeha će biti dovoljno da znate kako je sve dobro završilo. (Rosanda Tometić)

BELETRISTIKA

BERLIN (STRIP) / [scenarij i crtež] Jason Lutes; [prijevod Petra Matić]. – Zagreb: Naklada Fibra, 2020.

Berlin je jedan od velikih stripovskih epova. Lutes donosi kompleksno viđenje njemačke metropole u doba džeza kroz prizmu njezinih stanovnika: Marthe Müller, mlade žene koja u velikom gradu studira umjetnost; Kurta Severinga, novinara i idealista koji gubi vjeru u tiskanu riječ kako se ekstremizam sve više širi poput otrova; Gudrun Braun, radnicu i majku čiju obitelj razara politika; i mnogih drugih ljudi iz svih slojeva društva. Životne sudbine im se susreću na raskrižjima dobrote i okrutnosti, ljubavi i mržnje, seksa i smrti.

Sam grad Berlin u stripu oživljava u svojim zadimljenim salonima, popucalim pločnicima, živahnim kolodvorima i neobuzdanim noćnim klubovima. U Weimarskoj Republici Berlin je bio progresivno europsko središte, gdje je plamen kreativnosti, političke misli i seksualnih sloboda živo gorio dok se nije ugasio pod fašističkom čizmom.

Strip je potresno relevantan roman velike estetske snage.

DJEČJI ODJEL

SREBRENKO / Silvija Šesto; ilustrirao Boris Kugler. – Zagreb: Naklada Semafora, 2020.

Srebrenko je priča za djecu i odrasle koja nam nježno i toplo približava problem dječje depresije.

Odnedavno valoriziran problem i u svijetu označen simbolom crnog psa, Silvija Šesto je vješto oblikovala u odnos dječaka Srebrenka i nevidljivoga kućnog ljubimca, crnog psa.

Crni pas je paradoksalno nerealan, ali je istodobno dječakova veza sa stvarnim svijetom. Crni pas je pomagalo koje Srebrenko koristi da izdrži realnost, nešto što nije pravi lijek, ali ga može donekle nadomjestiti. Takva fantastična pomagala imamo i mi.

Ljudi se našim pomagalima smiju. Tako se smiju se i nama. Ali mi trebamo podršku i priznanje drugih, inače ne možemo otpustiti pomagalo.

Ljudska mašta najjači je instrument u borbi sa životom, ali živeći u mašti gubimo kontakt s drugim ljudima.

Jednom kad se pojavi makar jedna osoba koja nam vjeruje (kao Zrina u ovoj priči), ili kad padnemo toliko duboko da se čak i kritičari nad nama smiluju, onda napokon možemo otpustiti pomagalo. Jer priznanje i pozornost drugih neki su od važnih sastojaka izlaska iz depresije.

Pogrešno je misliti da su djeca prirodno vesela i da ne mogu pasti u depresiju. Djeca imaju svoje dječje borbe za život, nipošto trivijalne…

KNJIGE ZA MLADE

POVIJEST MATEMATIKE: KRATKI UVOD / Jacqueline Stedall. – Zagreb: Element, 2014.

Matematika ima svoju povijest koja seže najmanje 4000 godina unazad i zadire u svaku civilizaciju i kulturu. Knjižica baca svjetlo na različita okruženja u kojima su ljudi učili, upotrebljavali i poučavali matematiku, opisujući zapanjujuće pojedine događaje u širokom rasponu vremena i mjesta, od rane carske Kine, srednjevjekovnog Islamskog svijeta od Velike Britanije 19. stoljeća.

Ističući ono što je svima zajedničko, autorica ne samo da nas uvodi u matematiku prošlosti nego i u povijest matematike kao moderne znanstvene discipline.