NK Radnik Križevci gostuje kod Varteksa u Varaždinu

Nogometaše NK Radnik Križevci danas očekuje jedno od najzahtjevnijih gostovanja u jesenskom dijelu sezone. U sklopu 14. kola SuperSport Druge nogometne lige, Radnik putuje u Varaždin gdje će odmjeriti snage s uvijek neugodnim NK Varteksom. Utakmica se igra u subotu, 22. studenoga, s početkom u 13:30 sati.

Nakon dvije uzastopne pobjede na domaćem terenu, križevačka je momčad uhvatila pozitivan ritam, stabilizirala formu i podignula raspoloženje unutar svlačionice. Upravo zato Radnik u Varaždin dolazi s jasnijim ambicijama i većim samopouzdanjem.

Trener Radnika, Mario Vodanović, ne skriva optimizam uoči jednog od derbija kola: „U Varaždinu nas očekuje jedna jako teška utakmica. Igramo protiv protivnika koji zna igrati, voli se nadigravati. Međutim, nakon ove dvije pobjede na domaćem terenu gdje smo se uspjeli stabilizirati, atmosfera u momčadi je sad puno bolja i naša očekivanja su isto tako veća. Naše su ambicije narasle i definitivno dolazimo u Varaždin se nadigravati, odigrati jednu dobru utakmicu i domoći se sva tri boda. Također očekujemo i veliku podršku i pozivamo naše navijače da dođu u što većem broju i da se skupa veselimo na kraju.“

Uoči gostovanja u Varaždinu, Radnik je u usponu forme i s vjerom da može nastaviti pobjednički niz. Očekuje ih zahtjevan protivnik, ali i utakmica koja bi mogla imati važan utjecaj na poredak i ambicije Križevčana u nastavku prvenstva.