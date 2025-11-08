Križevčani nove bodove traže u Solinu

Nogometaši NK Radnik Križevci u sklopu 12. kola SuperSport Druge NL gostuju u Dalmaciji kod momčadi NK Solin. Utakmica se igra u subotu, 8. studenog, s početkom u 14 sati. Nakon borbene predstave protiv Mladosti iz Ždralova, Radnik putuje na jug s jasnim ciljem – prekinuti niz bez pobjede i vratiti se s pozitivnim rezultatom.

„Moram pohvaliti dečke na angažmanu i borbenosti, a vidi se zašto su Ždralovi prvi. Možda smo mogli i pobijediti – da smo pobijedili, ne bi bilo nezasluženo. Fali nam samo zrno sreće da nas negdje nagradi, da nagradi naše igrače za njihovo poštenje, angažman i trud. Već je prošlo predugo utakmica bez pobjede,” osvrnuo se trener Zubić na susret protiv Mladosti iz Ždralova.

“Solin je jako dobra momčad, u pozitivnom su nizu – u zadnje tri utakmice imaju dvije pobjede na gostovanjima i jedan remi doma protiv Jadrana Luka Ploče. Klasična dalmatinska momčad – radnici, čvrsti, fokusirani na prekide i duge lopte, a uz to im je teren dosta zahtjevan. Osnovni temelj za pozitivan rezultat bit će naša borbenost. Ako ponovimo angažman koji smo pokazali protiv Ždralova, uz našu individualnu kvalitetu i malo sreće, vjerujem da možemo doći do tri boda. Svakako nas čeka teška utakmica, već tri kola smo bez pobjede. Zadnje gostovanje u Puli nije bilo dobro i loše smo se proveli. Živim za iskupljenje, a vjerujem da se i momčad želi iskupiti. Vjerujem da možemo izvući pozitivan rezultat.“ – poručio je trener Križevčana.

Radnik je u prethodnim utakmicama pokazao čvrst karakter i timski duh, no nedostajao je završni rezultat koji bi potvrdio kvalitetne igre. U Solinu će pokušati spojiti borbenost i mirnoću u završnici kako bi došli do toliko željene pobjede. Momčad u Dalmaciju putuje odlučna da pruži maksimum i obraduje svoje navijače pozitivnim rezultatom.