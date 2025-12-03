[FOTO] Predstavljen jubilarni 25. Turnir u malom nogometu “Križevci 2025. Radnik-Ožujsko-Robin”

U maloj vijećnici Grada Križevaca prošli je četvrtak predstavljen 25. Turnir u malom nogometu “Križevci 2025. Radnik-Ožujsko-Robin”, jedna od najpoznatijih sportskih manifestacija u regiji. Organizacija turnira nakon nekoliko je godina vraćena u ruke NK Radnik Križevci, uz podršku Zajednice sportskih udruga Grada Križevaca te sponzora Radnik d.d., Robin d.o.o. i Zagrebačke pivovare d.o.o. Održavat će se od 12. prosinca 2025. do 4. siječnja 2026. u sportskoj dvorani u Potočkoj ulici, a prijave se zaprimaju do 5. prosinca e-poštom na prijava@krizevciturnir.com.

“Ovo je 25. godina turnira i taj turnir postao je brend Grada Križevaca,” istaknuo je direktor turnira Damir Kemenović te dodao kako je održavanje turnira na visokoj razini kao rezultat rada, entuzijazma i organizacije. Posebno je istaknuo svrhu manifestacije: “Radimo ga prvenstveno radi gledatelja i građana Križevaca” te naveo nagrade – za prvo mjesto 10.000 eura, drugo 5.000 eura, treće 2.500 eura, četvrto 1.500 eura, a za pridruženi županijski turnir glavna nagrada iznosi 4.000 eura. Igrat će se tradicionalni format od tri ekipe u svakoj skupini za plasman u osminu finala.

Predsjednik NK Radnik Križevci Drago Črček je naglasio: “Nama je izuzetno zadovoljstvo što nam je Grad ponovno povjerio organizaciju ovog turnira. Velika je to čast!” te dodao kako bez partnera i sponzora turnir ne bi bio moguće iznijeti: “Zahvaljujem Gradu i Zajednici sportskih udruga Grada Križevaca, kao i ostalima, tvrtki Robin i Zagrebačkoj pivovari, a posebice predsjedniku uprave Radnik d.d., g. Habijanecu, koji financira ne samo nogomet, već i ostale sportove u ovom gradu. Nadam se da ćemo s fondom nagrada koji su raspisani privući više ekipa.”

Uz glavni turnir, koji je tradicionalno na glasu kao drugi najjači turnir u Hrvatskoj iza “Kutije šibica”, te županijski turnir, igrat će se U15 turnir “Antun Tina Bednaić”, namijenjen igračima koji su veći od U14, ali još nisu spremni za seniorske i županijske turnire te da tako dobivaju vlastiti prostor za natjecanje, pojasnio je voditelj škole nogometa NK Radnik Križevci Dražen Kemenović.

Križevački gradonačelnik Tomislav Katanović je naglasio: “Križevci su grad sporta. Naši sugrađani postižu vrhunske rezultate u hrvatskom sportu, pa i na svjetskim razinama. Križevački malonogometni turnir je 25. po redu, okrugli, i željeli smo ove godine vratiti turnir građanima. Turnir je uvijek bio na visokoj razini. Želio bih se zahvaliti svim partnerima i sponzorima. Pozivam sve ljubitelje dobrog nogometa da uživaju u jednom blagdanskom spektaklu po povoljnijim cijenama.” Cijena ulaznice iznosit će 2 eura za utakmice po grupama, dok će za završnicu iznositi 5 eura.