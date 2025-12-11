Poznate skupine na križevačkom malonogometnom turniru

U prostorijama male vijećnice Grada Križevaca u utorak, 9. prosinca 2025. izvučene su skupine 25. izdanja turnira u malom nogometu Križevci 2025 Radnik-Ožujsko-Robin i 7. turnira županijskih klubova Radnik-Ožujsko-Robin. Turnir se održava pod pokroviteljstvom Grada Križevaca, a u organizaciji NK Radnik Križevci i Zajednice športskih udruga Križevci.

Predsjednik NK Radnik Križevci, Drago Črček naglasio je zadovoljstvo odazivom i brojem prijavljenih na turnir. Na glavni turnir prijavilo se 27 ekipa, a na turnir županijskih klubova 39 ekipa. Skupine glavnog turnira Radnik-Ožujsko-Robin mogu se pronaći na službenim stranicama turnira, kao i skupine turnira županijskih klubova Radnik-Ožujsko-Robin.