Poznate skupine na križevačkom malonogometnom turniru

Redakcija portala (Foto: krizevci.hr) 0

U prostorijama male vijećnice Grada Križevaca u utorak, 9. prosinca 2025. izvučene su skupine 25. izdanja  turnira u malom nogometu Križevci 2025 Radnik-Ožujsko-Robin i 7. turnira županijskih klubova Radnik-Ožujsko-Robin. Turnir se održava pod pokroviteljstvom Grada Križevaca, a u organizaciji NK Radnik Križevci i Zajednice športskih udruga Križevci.

Predsjednik NK Radnik Križevci, Drago Črček naglasio je zadovoljstvo odazivom i brojem prijavljenih na turnir. Na glavni turnir prijavilo se 27 ekipa, a na turnir županijskih klubova 39 ekipa. Skupine glavnog turnira Radnik-Ožujsko-Robin mogu se pronaći na službenim stranicama turnira, kao i skupine turnira županijskih klubova Radnik-Ožujsko-Robin.

Vezano
Sport

[FOTO] Predstavljen jubilarni 25. Turnir u malom nogometu “Križevci 2025.…

Vijesti

Replay osvojio malonogometni turnir

Sport

Đelekovčani prvi, Vojakovčani treći na malonogometnom turniru županijskih klubova u…

Sport

[FOTO] Križevci vole pobjednike – malonogometnoj momčadi M. Livada priredili…

Komentiraj

Tvoja e-mail adresa neće se nigdje vidjeti javno