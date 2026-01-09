Sutra završno izvlačenje KTC nagradnih igara

U subotu, 10. siječnja 2026. s početkom u 17 sati, na glavnom gradskom trgu u Križevcima, KTC priprema završno izvlačenje nagradnih igara, koje su završile 31. prosinca 2025. godine.

Nagrade su vezane uz:

– ugostiteljstvo – cjelogodišnja

– benzinske – cjelogodišnja

– supermarketi (završna velika)

Iz navedenih igara izvlače se dobitnici trećih krugova, glavne nagrade Honda Scooter, Quad te najatraktivnija nagrada – Mercedes C klase.

Sve posjetitelje na KTC adventskim kućicama počastit ćemo križevačkim klipićima punjenima šunkom i sirom, a u ponudi će biti i kuhano vino po promotivnoj cijeni od 2 eura kao i degustacija likera zlatni lješnjak i rakije zlatna dunja.

Doći će i Sova s iznenađenjima. Izvlačenje će voditi Dražen Kocijan Kocka uz glazbenu podršku odličnog DJ-a Krnye. Nakon izvlačenja uslijedit će nastup prvog hrvatskog tribute banda Zdravku Čoliću. Band „Svadbarskim sokakom“ sastoji se od 9 izvrsnih glazbenika koji će ovom prilikom izvesti najveće Čoline hitove. Vidimo se u subotu, 10. siječnja u 17 sati, na Strossmayerovom trgu u Križevcima.