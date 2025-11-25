Najavljen Advent u Križevcima: Veće klizalište, nove lokacije i čak 17 koncerata

U Maloj dvorani Gradske uprave u Križevcima, predstavljen je program ovogodišnjeg Adventa u Križevcima. Budžet manifestacije bit će na razini prošlogodišnjeg, dok će u samom programu biti nekoliko promjena. Prije svega, veličina klizališta povećana je za 25 posto, s 200 na 250 kvadrata, adventske kućice neće biti na prošlogodišnjoj lokaciji već na prostoru iznad stepenica, pored paviljona, također na Strossmayerovom trgu. Ove godine imat ćemo i više koncerata, a za dosta događanja zaslužna je tvrtka KTC d.d., partner Adventa.

Svakodnevna ugostiteljska ponuda bit će od nedjelje do četvrtka od 10 do 13 sati i od 16 do 22 sata,dok će petkom i subotom trajati od 10 do 22 sata. Za doček Nove godine, radno vrijeme ugostiteljske ponude bit će od 10 do 1 sat iza ponoći.

“Advent je jako važan događaj za Križevčanke i Križevčane, jedno prekrasno vrijeme kad bi svi trebali biti jako dobro raspoloženi i proslaviti jedan od važnijih datuma u godini. Našem Adventu malo smo izmijenili koncept, želimo ga kao manifestaciju još više razvijati idućih godina. Slušali smo građane i udovoljili smo našim najmlađima s proširenjem klizališta”, uvodno je rekao gradonačelnik Tomislav Katanović.

Njegov zamjenik, Ivica Švagelj, uime organizacijskog odbora Adventa, dodao je:

“Želio bih se zahvaliti tvrtki KTC d.d. koja je partner ovogodišnjeg Adventa, ujedno se zahvaljujem i ostalim sponzorima. Pripremili smo bogat sadržaj i pozivam sve građane na otvorenje Adventa 5. prosinca”, kazao je Švagelj.

Program je detaljnije predstavila Olinka Gjigaš, predsjednica Turističke zajednice Grada Križevaca.

“Ovogodišnji Advent trajat će čak 38 dana. Počinjemo 5. prosinca, završavamo 11. siječnja i u cijelom tom periodu bit će otvoreno klizalište. Puno novih udruga uključilo se u organizaciju programa i hvala im svima. Krećemo paljenjem lampica 5. prosinca, zatim nam dolazi u posjetu Djed Mraz koji će svoj ured imati u predvorju sinagoge i pozivam svu djecu da ostave svoja pisma u veselom poštanskom sandučiću koji će tamo biti postavljen. Nova lokacija Adventa je i Candyland (u atriju Gradske knjižnice Franjo Marković), imamo puno dječjih programa jer smo uvidjeli da ih nedostaje. Organiziramo i šest prigodnih radionica u suradnji sa Zajednicom tehničke kulture Križevci.”

Gjigaš je dodala i ponešto o bogatom koncertnom programu.

“U suradnji s LAG Prigorje imamo buvljak, Crveni križ će imati svoje akcije, imat ćemo STEM radionice, predstave za djecu i na glavnoj pozornici, ali i u Candylandu. Što se tiče programa za odrasle, imat ćemo 17 koncerata. Na otvorenju nastupa Luka Nižetić, dok će na zatvaranju svirati Ringišpil – Tribute Balašević band. Između će biti dosta tamburaških koncerata, ali i nastupi Štefana Đurkovića, Nike Turković i Borisa Rogoznice. Drago nam je da će na Adventu sudjelovati i neki od naših gradova prijatelja poput Paga i Čitluka. Bit će i škole klizanja i hokeja na ledu, kao i revijalnu hokejašku utakmicu. Mislim da će svatko pronaći nešto za sebe”, između ostalog je rekla Olinka Gjigaš u detaljnom izlaganju.

Uime tvrtke KTC d.d., partnera ovogodišnjeg Adventa, medijima se obratila Irena Tukša.

“Hvala Gradu i Turističkoj zajednici koji su nas prepoznali kao partnera. Iz naše ponude, osim standardnih kobasica, izdvojila bih burgere od divljači i divlje kobasice, vege ponudu, bogatu ponudu toplih napitaka. Organizirat ćemo i pet posebnih događanja, 12. i 19. prosinca (petak) imat ćemo After-work party, koji će biti u kombinaciji s glazbenim duom Tanja i Marko. Na Štefanje imamo Mega Christmas party uz DJ Krnyu, trajat će od 19 do 24 sata, a imat ćemo promotivnu cijenu punča. Pozivam sve da dođu 31. prosinca na doček Nove godine, gdje ćemo poslužiti besplatan pjenušac i tortu. Prvo će biti dječji doček u podne, a potom u ponoć za odrasle. Za kraj, 10. siječnja imamo izvlačenje triju nagradnih igara KTC-a i uz njih će biti koncert Tribute Balašević banda”, poručila je Tukša.