KTC nastavlja s humanitarnim radom

Već petu godinu zaredom KTC kontinuirano provodi aktivnosti podrške udrugama koje svojim radom osnažuju zajednicu, a s ciljem pokretanja promjena, stvaranja novih prilika i pružanja pomoći onima kojima je ona potrebna. Na ovaj način ne mijenjamo samo njihove živote, već i svoje, tako da učimo cijeniti različitost, razumjeti tuđe izazove i širiti dobrotu. Istaknuli su predstavnici ove tvrtke.

KTC je do sad donirao više od 20 udruga, a ove godine to su bile Udruga raSTEM u SPEKTRU iz Dugog Sela, Udruga Ivanečko sunce iz Ivanca, a u tijeku je i podrška Centru za rehabilitaciju Stančić u Vrbovcu.

KTC d.d. je u suradnji s partnerom Perutnina Ptuj – PIPO donirao 4.000 € Udruzi Ivanečko sunce iz Ivanca. Poklon bon je uručila predsjednica Uprave KTC d.d. Daliborka Kranjčić, a u ime Perutnine Ptuj – PIPO, marketing menadžerica Ana Sedak Keglević i voditelj ključnih kupaca Drago Mutić.

Donaciju su primile predsjednica Udruge Milena Golubić i tajnica Udruge Snježana Vuglač Rogina. Udruga Ivanečko sunce svojim radom pruža podršku osobama s intelektualnim oštećenjem te im pomaže u uključivanju i ravnopravnom sudjelovanju u životu zajednice.

Ovim aktivnostima, uz pomoć svojih vjernih kupaca i partnera, KTC nastavlja doprinositi ostvarenju svoje misije u stvaranju inkluzivnog društva i zajednice u kojoj prevladavaju suosjećanje i solidarnost.