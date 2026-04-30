MIC darovao notna izdanja za natjecanje Sonus u Križevcima

Muzički informativni centar Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog (MIC) darovao je notna izdanja hrvatskih skladatelja Dore Pejačević, Ivana Jarnovića i Franje Krežme Glazbenoj udruzi Opus za potrebe Međunarodnog natjecanja mladih glazbenika Sonus op. 10.

Izdanja je preuzela ravnateljica natjecanja Ivana Tadin, a dodijeljena su kao nagrade za najbolje izvedbe djela domaćih autora u disciplinama klavira i violine. Ovim promotivnim izdanjima MIC dodatno potvrđuje svoju misiju promicanja hrvatske glazbene baštine te poticanja izvođenja djela domaćih autora među mladim glazbenicima.

Promotivna izdanja uključuju: Dora Pejačević – Fuge za glasovir (iz „Dorine glazbene vježbanke”: dvoglasne, troglasne i četveroglasne fuge); Dora Pejačević – Uvertira za glasovir dvoručno, op. 49a i četveroručno, op. 49b; Ivan Jarnović – Sonata za violinu i klavir ili čembalo; Franjo Krežma – Rêverie za violinu i glasovir.

Međunarodno natjecanje mladih glazbenika Sonus op. 10 je kao jubilarno, deseto izdanje natjecanja održano od 5. do 15. ožujka 2026. u prostorima Glazbene škole Alberta Štrige u Križevcima, u organizaciji Glazbene udruge Opus i Glazbene škole Alberta Štrige. Natjecanje je okupilo oko 230 mladih glazbenika u dobi od 7 do 20 godina, iz Hrvatske te iz Slovenije, Srbije i Bosne i Hercegovine, u disciplinama klavir, solfeggio, udaraljke i violina.

Tijekom deset godina kontinuiranog održavanja, Sonus se profilirao kao relevantna platforma za poticanje izvrsnosti, afirmaciju mladih talenata, razmjenu pedagoških iskustava i jačanje regionalne suradnje. Natjecanje sufinancira Grad Križevci, dok je pokrovitelj Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih.