Križevci ugostili 1. Međunarodno natjecanje zborova „Choral Pop – Singing & Dancing”

Križevci su 28. veljače 2026. bili domaćin 1. Međunarodnog natjecanja zborova „Choral Pop – Singing & Dancing”, prvog natjecanja zborova u popularnoj glazbi u Republici Hrvatskoj. Organizatori su Hrvatska udruga zborovođa, Hrvatsko pjevačko društvo „Kalnik” i Pučko otvoreno učilište Križevci, a okupilo se dvanaest zborova iz različitih hrvatskih gradova te iz Zrenjanina u Srbiji.

Stručni ocjenjivački sud činili su Radmila Bocek, Tomislav Čekolj, Bojan Pogrmilović i Branko Starc iz Hrvatske te Martina Prevejšek iz Slovenije. U završno pripetavanje za Grand Prix plasirali su se Klapa Priženca iz Svirča na Hvaru i Mješovita klapa Svetog Duha iz Vrbanja na Hvaru (objema dirigent Ivan Vidošević, kategorija A) te Vokalni sastav Asante iz Zagreba (dirigentica Marija Bolfan, kategorija B). Prema odluci ocjenjivačkoga suda pobjedu je izvojevao Vokalni sastav Asante, osvojivši gotovo sve što se moglo osvojiti – zlatnu nagradu, prvo mjesto u kategoriji, nagradu za najbolju koreografiju te ukupno prvo mjesto, tj. veliku nagradu Grand prix, dok je njihova voditeljica Marija dobila priznanje za poseban umjetnički dojam.

U kategoriji A (pjevanje) nastupili su još: HPD Lipa iz Osijeka pod vodstvom Ozane Tomić (zlatna V), Vokalni kvartet Vita Brevis iz Zrenjanina (zlatna III), Mješoviti pjevački zbor Rudolf Rajter iz Ivanca pod vodstvom Jelene Gotal (zlatna II), Vokalna skupina Aurora iz Nove Gradiške pod vodstvom Veronike Terzić (srebrna VI) i Združeni zbor Leggiero & Jarunski dečki iz Zagreba kojim je ravnao Vitomir Ivanjek (srebrna IV).

U kategoriji B (pjevanje i plesanje) nastupili su: dječji zbor Zagrebački anđeli iz Zagreba pod vodstvom Vitomira Ivanjeka (zlatna IV), Združeni zbor Gimnazije Andrije Mohorovičića i Prve riječke hrvatske gimnazije pod vodstvom Helge Dukarić Dangubić (zlatna III), Agram Angels iz Zagreba kojima je ravnao Vitomir Ivanjek (zlatna II) te Dječji zbor Cvrkutavci iz Velike Gorice pod vodstvom Višnje Orešković (srebrna IX).

Posebnu nagradu za dirigente dobili su Marija Bolfan, Jelena Gotal, Ozana Tomić i Ivan Vidošević, dok su posebnu nagradu za koreografiju osim VS Asante dobili i Zagrebački anđeli te Združeni zbor gimnazije Andrije Mohorovičića & Prve hrvatske riječke gimnazije.

Dok je ocjenjivački sud donosio konačnu odluku i obavljao žiriranje, zbor domaćin, HPD „Kalnik”, izveo je nekoliko skladbi u revijalnom dijelu programa, a osobito je razgalio srca natjecatelja izvedbom skladbe The Lion Sleeps Tonight u koju su uključili sve sudionike natjecanja.

Član organizacijskog povjerenstva i ocjenjivačkoga suda Branko Starc istaknuo je kako je riječ o važnom koraku u popularizaciji zborskoga pjevanja u Hrvatskoj, naglasivši da je zborska scena tijekom pandemije bolesti COVID-19 pretrpjela velike gubitke, ali da se već primjećuje oporavak ansambala i ponovno jačanje zborske aktivnosti. Naglasio je kako se intenzivno radi na afirmaciji zborske umjetnosti među mladima i široj publici, a u tom je kontekstu istaknuta i odluka da se 2030. proglasi Godinom hrvatskoga zborskog pjevanja.