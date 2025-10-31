FOTO] Ani Popović prva nagrada na međunarodnom glasovirskom natjecanju

Ana Popović, učenica 2. razreda srednje škole glasovira pri Glazbenoj školi Alberta Štrige Križevci, prošli je tjedan sudjelovala na 2. međunarodnom natjecanju pijanista Karpatskog bazena (“Carpathian Piano Competition”) u Budimpešti i postigla veliki uspjeh, osvojivši 1. nagradu u dobnoj skupini II. te novčani iznos. Njena mentorica je profesorica Slađana Buklijaš.

Međunarodno natjecanje za pijaniste u dobi od 10 do 20 godina održalo se 17.-19. listopada u Glazbenoj školi Szent István Király u okviru Festivala klasične glazbe Karpatskog bazena. Sudjelovanje u natjecanju i pratećim koncertima je besplatno, kao i na gala koncertu na kojem su pobjednici natjecanja dobili priliku nastupiti, na temelju prijedloga žirija.

Ove godine predsjednik žirija bio je Gábor Eckhardt, dobitnik Lisztove nagrade za pijaniste i nastavnik na Glazbenoj akademiji i Glazbenoj školi Aladár Tóth, a ostali članovi žirija bili su Boldizsár Csíky ml. iz Cluj-Napoce, Danijel Detoni iz Zagreba, Erzsébet Kőrösiné Belák iz Budimpešte i Marianna Szakács iz Ungvára.