FOTO] Ani Popović prva nagrada na međunarodnom glasovirskom natjecanju

Redakcija portala (Foto: facebook.com/glazbenaskolakrizevci) 0

Ana Popović, učenica 2. razreda srednje škole glasovira pri Glazbenoj školi Alberta Štrige Križevci, prošli je tjedan sudjelovala na 2. međunarodnom natjecanju pijanista Karpatskog bazena (“Carpathian Piano Competition”) u Budimpešti i postigla veliki uspjeh, osvojivši 1. nagradu u dobnoj skupini II. te novčani iznos. Njena mentorica je profesorica Slađana Buklijaš.

Međunarodno natjecanje za pijaniste u dobi od 10 do 20 godina održalo se 17.-19. listopada u Glazbenoj školi Szent István Király u okviru Festivala klasične glazbe Karpatskog bazena. Sudjelovanje u natjecanju i pratećim koncertima je besplatno, kao i na gala koncertu na kojem su pobjednici natjecanja dobili priliku nastupiti, na temelju prijedloga žirija.

Ove godine predsjednik žirija bio je Gábor Eckhardt, dobitnik Lisztove nagrade za pijaniste i nastavnik na Glazbenoj akademiji i Glazbenoj školi Aladár Tóth, a ostali članovi žirija bili su Boldizsár Csíky ml. iz Cluj-Napoce, Danijel Detoni iz Zagreba, Erzsébet Kőrösiné Belák iz Budimpešte i Marianna Szakács iz Ungvára.

Vezano
Kultura

[FOTO] HPD-ovci osvojili zlato na međunarodnom natjecanju, dirigentu Bogdanoviću…

Vijesti

Zapažen uspjeh križevačkih učenica na natjecanju u Mađarskoj

Kultura

Zboru “Kalnik” zlato na međunarodnom natjecanju

Vijesti

[FOTO] Uspješni križevački učenici i sportaši na prijemu povodom Dječjeg tjedna

Komentiraj

Tvoja e-mail adresa neće se nigdje vidjeti javno