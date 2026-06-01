Ankica Filić se usavršavala u programu vršnjačke podrške

U Budimpešti je od 27. do 29. travnja 2026. godine održano međunarodno stručno usavršavanje o programu vršnjačke podrške „I Support My Friends“ („Podržavam svoje prijatelje“), na kojem je sudjelovala vjeroučiteljica Ankica Filić iz Srednja škola „Ivan Seljanec“ Križevci. Riječ je o trodnevnoj edukaciji na engleskom jeziku koja je okupila sudionike iz pet zemalja – Grčke, Hrvatske, Rumunjske, Kosova i Bugarske. Edukaciju je provela organizacija za zaštitu prava djece, Terre des hommes Mađarska.

Program „Podržavam svoje prijatelje“ nadovezuje se na načela psihološke prve pomoći je usmjeren na stariju djecu i adolescente. Sudionicima edukacije pružena su teorijska i praktična znanja potrebna za sigurnu provedbu programa vršnjačke podrške, s naglaskom na osnaživanje djece i mladih za prepoznavanje vršnjaka u nevolji i pružanje podrške uz vodstvo pouzdanih odraslih osoba. Poseban dio edukacije bio je posvećen praktičnom radu, tijekom kojeg su sudionici uvježbavali aktivnosti iz programa te razvijali vještine facilitacije i prilagodbe sadržaja vlastitom školskom kontekstu.

Nakon završetka usavršavanja, sudionici su preuzeli obvezu provedbe evaluacijske radionice s učenicima te provedbe samog programa vršnjačke podrške u školi. Materijale programa razvile su vodeće međunarodne organizacije – UNICEF, Save the Children, MHPSS Collaborative i World Health Organization.

U Hrvatskoj je za provedbu programa zadužen Hrabri telefon, a program će se provoditi u tek dvije škole – u Srednjoj školi “Ivan Seljanec” Križevci te u Gimnaziji Andrije Mohorovičića Rijeka, kao dio projekta Caring 2.0 koji je započeo još prošle godine.

Sudjelovanjem na ovom usavršavanju Ankica Filić dodatno je unaprijedila svoje kompetencije za rad s mladima u području vršnjačke podrške, čime škola nastavlja razvijati sigurno i poticajno okruženje za svoje učenike.