[FOTO] Uspjesi križevačkih učenika na 10. međunarodnom Sonusu

Od četvrtka, 5. ožujka do nedjelje, 15. ožujka 2026. u Glazbenoj školi Alberta Štrige u Križevcima je održano 10. Međunarodno natjecanje mladih glazbenika Sonus. U Koncertnoj dvorani Glazbene škole nastupilo je mnoštvo učenika iz Hrvatske i inozemstva u četiri discipline: Udaraljke, Violina, Solfeggio i Klavir.

– Čast nam je bila ugostiti sve mlade glazbenike i njihove mentore te sve goste koji su posjetili našu školu i naš grad. Posebno smo ponosni na naše učenike i nastavnike i njihove sjajne rezultate!, istaknuto je na Facebook stranici križevačke Glazbene škole.

Udaraljke:

Fran Knežević, 96 bodova i I. nagrada u IV. kategoriji.

Filip Blažinović, 93 boda i I. nagrada u II. kategoriji.

Lili Marin, 98,5 bodova i I. nagrada u III. kategoriji.

Natko Begović, 86 bodova i II. nagrada u III. kategoriji.

Nastavnik je Štefan Đurković, a korepetitorice Ivana Tadin (1) i Jelena Stanković (2, 3 ,4).

Klavir:

Marija Božić, 90,4 boda i I. nagrada u I. kategoriji, nastavnica Jelena Stanković.

Maša Kusobrak, 98,2 boda i II. nagrada u I. kategoriji, nastavnik Ivan Bobić.

Katarina Popović, 91 bod i I. nagrada u III. kategoriji, nastavnica Slađana Buklijaš.

Violina:

Katja Frljak, 82,5 bodova i II. nagrada u III. kategoriji.

Lea Puškar, 86,75 bodova i II. nagrada u II. kategoriji.

Lorena Pleša, 85 bodova i II. nagrada u II. kategoriji.

Ana Julija Đurakić, 93,25 bodova i I. nagrada u I. kategoriji.

Nastavnica je Dijana Komazin, a korepetitorica Lovorka Stančić.

Solfeggio:

Marija Božić, 97,17 bodova i I. nagrada u Mini kategoriji.

Maja Čupen, 98,5 bodova i I. nagrada u I. kategoriji.

Nastavnica je Tena Kramar.