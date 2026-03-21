[FOTO] Prošli vikend uspješno održano 15. Otvoreno prvenstvo Grada Križevaca u stolnom tenisu

Prošli se vikend u sportskoj dvorani OŠ Ljudevita Modeca u Križevcima održalo 15. Otvoreno prvenstvo Grada Križevaca u stolnom tenisu. Turnir je okupio više od 110 natjecateljica i natjecatelja iz Hrvatske, Slovenije i Srbije te trenere i ljubitelje ovog sporta iz različitih krajeva, a tijekom cijelog dana odigran je velik broj zanimljivih i kvalitetnih mečeva.

Okupljenima se na početku obratio domaćin turnira i predsjednik Stolnoteniskog kluba Križevci Mladen Hermanović, poželjevši svima dobrodošlicu te fer i sportsku borbu. Svečanosti je prisustvovao i direktor Hrvatskog stolnoteniskog saveza Renato Čengić, koji je istaknuo važnost ovakvih turnira za razvoj sporta i sportskog duha.

Turnir je službeno otvorio gradonačelnik Tomislav Katanović, čestitavši Stolnoteniskom klubu Križevci na organizaciji te poželjevši natjecateljima puno uspjeha, vrhunskih poteza i uzbudljivih mečeva u duhu fair-playa. Među prisutnima su bili i predsjednik Zajednice športskih udruga Križevci Branislav Pengov te tajnik Zajednice športskih udruga Križevci Draženko Kovačić.

REZULTATI

Žene do 40 godina

Šaš Nika

Dolenec Matea

Mlinarić Lana

Kuzmek Valentina

Žene 40+ godina

Wrana Vesna

Toplek Tatjana

Perhoč Vesna

Antončić Gordana

Žene utješno

Zver Đurđa

Batušić Željka

Peto Kujundžić Lana

Sivka Tanja

Muškarci seniori do 40

Venier Marko

Sušanj Karlo

Gršić Ante

Radenić Antonio

Veterani 40 – 49

Lošić Stanislav

Međeral Damir

Bašek Nino

Jelinić Tomislav

Veterani 50 – 59

Pongrac Davorin

Belaj Damir

Rupić Silvio

Kašić Nikola

Veterani 60 – 64

Kovačić Vlatko

Palčić Stjepan

Kosovac Boris

Pečarić Dražen

Veterani 65 – 69

Bertone Andrija

Križanec Božidar

Pelin Josip

Petrović Božidar

Veterani 70+

Glad Tomislav

Tomić Ilija

Paher Đuro

Pintar Željko

Muškarci utješno do 50

Grd Dario

Pajić Marko

Oršulić Perkan

Matus Martin

Muškarci utješno 50+

Javor Ivan

Arnautović Edin

Mirković Gradimir

Godina Dragutin