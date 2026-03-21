[FOTO] Prošli vikend uspješno održano 15. Otvoreno prvenstvo Grada Križevaca u stolnom tenisu

Prošli se vikend u sportskoj dvorani OŠ Ljudevita Modeca u Križevcima održalo 15. Otvoreno prvenstvo Grada Križevaca u stolnom tenisu. Turnir je okupio više od 110 natjecateljica i natjecatelja iz Hrvatske, Slovenije i Srbije te trenere i ljubitelje ovog sporta iz različitih krajeva, a tijekom cijelog dana odigran je velik broj zanimljivih i kvalitetnih mečeva.
Okupljenima se na početku obratio domaćin turnira i predsjednik Stolnoteniskog kluba Križevci Mladen Hermanović, poželjevši svima dobrodošlicu te fer i sportsku borbu. Svečanosti je prisustvovao i direktor Hrvatskog stolnoteniskog saveza Renato Čengić, koji je istaknuo važnost ovakvih turnira za razvoj sporta i sportskog duha.
Turnir je službeno otvorio gradonačelnik Tomislav Katanović, čestitavši Stolnoteniskom klubu Križevci na organizaciji te poželjevši natjecateljima puno uspjeha, vrhunskih poteza i uzbudljivih mečeva u duhu fair-playa. Među prisutnima su bili i predsjednik Zajednice športskih udruga Križevci Branislav Pengov te tajnik Zajednice športskih udruga Križevci Draženko Kovačić.
REZULTATI
Žene do 40 godina
Šaš Nika
Dolenec Matea
Mlinarić Lana
Kuzmek Valentina
Žene 40+ godina
Wrana Vesna
Toplek Tatjana
Perhoč Vesna
Antončić Gordana
Žene utješno
Zver Đurđa
Batušić Željka
Peto Kujundžić Lana
Sivka Tanja
Muškarci seniori do 40
Venier Marko
Sušanj Karlo
Gršić Ante
Radenić Antonio
Veterani 40 – 49
Lošić Stanislav
Međeral Damir
Bašek Nino
Jelinić Tomislav
Veterani 50 – 59
Pongrac Davorin
Belaj Damir
Rupić Silvio
Kašić Nikola
Veterani 60 – 64
Kovačić Vlatko
Palčić Stjepan
Kosovac Boris
Pečarić Dražen
Veterani 65 – 69
Bertone Andrija
Križanec Božidar
Pelin Josip
Petrović Božidar
Veterani 70+
Glad Tomislav
Tomić Ilija
Paher Đuro
Pintar Željko
Muškarci utješno do 50
Grd Dario
Pajić Marko
Oršulić Perkan
Matus Martin
Muškarci utješno 50+
Javor Ivan
Arnautović Edin
Mirković Gradimir
Godina Dragutin