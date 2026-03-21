[FOTO] Prošli vikend uspješno održano 15. Otvoreno prvenstvo Grada Križevaca u stolnom tenisu

Redakcija portala (Foto: facebook.com/STKKrizevci)

Prošli se vikend u sportskoj dvorani OŠ Ljudevita Modeca u Križevcima održalo 15. Otvoreno prvenstvo Grada Križevaca u stolnom tenisu. Turnir je okupio više od 110 natjecateljica i natjecatelja iz Hrvatske, Slovenije i Srbije te trenere i ljubitelje ovog sporta iz različitih krajeva, a tijekom cijelog dana odigran je velik broj zanimljivih i kvalitetnih mečeva.

Okupljenima se na početku obratio domaćin turnira i predsjednik Stolnoteniskog kluba Križevci Mladen Hermanović, poželjevši svima dobrodošlicu te fer i sportsku borbu. Svečanosti je prisustvovao i direktor Hrvatskog stolnoteniskog saveza Renato Čengić, koji je istaknuo važnost ovakvih turnira za razvoj sporta i sportskog duha.

Turnir je službeno otvorio gradonačelnik Tomislav Katanović, čestitavši Stolnoteniskom klubu Križevci na organizaciji te poželjevši natjecateljima puno uspjeha, vrhunskih poteza i uzbudljivih mečeva u duhu fair-playa. Među prisutnima su bili i predsjednik Zajednice športskih udruga Križevci Branislav Pengov te tajnik Zajednice športskih udruga Križevci Draženko Kovačić.

REZULTATI

🔹 Žene do 40 godina
🥇 Šaš Nika
🥈 Dolenec Matea
🥉 Mlinarić Lana
🥉 Kuzmek Valentina

🔹 Žene 40+ godina
🥇 Wrana Vesna
🥈 Toplek Tatjana
🥉 Perhoč Vesna
🥉 Antončić Gordana

🔹 Žene utješno
🥇 Zver Đurđa
🥈 Batušić Željka
🥉 Peto Kujundžić Lana
🥉 Sivka Tanja

🔹 Muškarci seniori do 40
🥇 Venier Marko
🥈 Sušanj Karlo
🥉 Gršić Ante
🥉 Radenić Antonio

🔹 Veterani 40 – 49
🥇 Lošić Stanislav
🥈 Međeral Damir
🥉 Bašek Nino
🥉 Jelinić Tomislav

🔹 Veterani 50 – 59
🥇 Pongrac Davorin
🥈 Belaj Damir
🥉 Rupić Silvio
🥉 Kašić Nikola

🔹 Veterani 60 – 64
🥇 Kovačić Vlatko
🥈 Palčić Stjepan
🥉 Kosovac Boris
🥉 Pečarić Dražen

🔹 Veterani 65 – 69
🥇 Bertone Andrija
🥈 Križanec Božidar
🥉 Pelin Josip
🥉 Petrović Božidar

🔹 Veterani 70+
🥇 Glad Tomislav
🥈 Tomić Ilija
🥉 Paher Đuro
🥉 Pintar Željko

🔹 Muškarci utješno do 50
🥇 Grd Dario
🥈 Pajić Marko
🥉 Oršulić Perkan
🥉 Matus Martin

🔹 Muškarci utješno 50+
🥇 Javor Ivan
🥈 Arnautović Edin
🥉 Mirković Gradimir
🥉 Godina Dragutin

Vezano
Vijesti

KPC poziva na radionicu: Kako (p)ostati sretan

Vijesti

Sredstvima Grada Križevaca postavite solarnu elektranu na krov obiteljske kuće

Gospodarstvo

Evo koje trgovine rade danas u Križevcima

Vijesti

Dovršen projekt uređenja sportske infrastrukture na Gradskom stadionu vrijedan gotovo…

Komentiraj

Tvoja e-mail adresa neće se nigdje vidjeti javno