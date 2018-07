Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1210

Slušamo završetak diskusije nakon predavanja kemičara i popularizatora znanosti dr.sc. Nenada Raosa, na tribini Kako napraviti život u epruveti, to jest kako napraviti umjetni život iz nežive tvari. Tom prilikom predavač je predstavio svoju novu knjigu koja je tada upravo objavljena, The Cookbook of Life – New Theories on the Origin of Life. Bilo je to 27. ožujka ove godine u sklopu programa Zeleni utorak u multimedijskoj dvorani Gradske knjižnice Franjo Marković Križevci.

Novi naslovi u Gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Veliki zli lisac Benjamina Rennera, knjiga za mlade je Kuća kralja paukova Elvire Slišurić, na polici s beletristikom su Priče o čudnovatima Ransoma Riggsa, te na stručno-znanstvenom odjelu nalazimo knjigu Točna boja neba: razmišljanja o znanosti u 21. stoljeću Igora Rudana.

Vijesti Krugova počinju s ovogodišnjim, jubilarnim 10. Međunarodnim festivalom fotografije Organ Vida koji je posvećen ženama, a nastavljaju s idejom o ovogodišnjoj “alternativnoj” književnoj Nobelovoj nagradi. Saznat ćemo nešto i o prvom dalmatinskom muzeju automobila, te o dvije izložbe: Kradljivci vremena – reloaded u Muzeju suvremene umjetnosti u Zagrebu i o izložbi posvećenoj Dalijevoj družici i muzi Gali u Barceloni. Imamo informaciju i o projekciji filma na KineDoku u Galeriji K2 u Križevcima navečer poslije ove emisije.

Na današnji datum rođeni su Marcel Proust, Saul Bellow, Stephen Jay Gould, Jan Neruda, Ivan Dobrović, Tonka (Antonija) Kulčar-Vajda, Giorgio de Chirico, Pavel Suhoj, Joe Shuster, Žarko Susić i Arthur Ashe. U Pragu prestaje izlaziti časopis Hrvatska misao, Howard Hughes krenuo je na rekordno kratak let oko svijeta, francuski tajni agenti su u novozelandskom Aucklandu potopili legendarni Greenpeaceov brod Rainbow Warrior, Mate Parlov postao je prvak Europe u boksu, u poluteškoj kategoriji. Umrli su Hadrijan, El Cid, Stjepan Tomaš Kotromanić, Louis Daguerre, Božidar Orešković i Omar Sharif. Poseban je prilog o mađarskom liječniku Ignazu Philippu Semmelweisu kojem je nedavno bila 200. obljetnica rođenja.

U Svemirskom kutku govorimo o nekim ranijim događajima na datum ove emisije, o “proždrljivosti” naše galaktike, koja je veća nego što smo mislili, te o još jednoj japanskoj letjelici koja je stigla do nekog asteroida. Na kraju spominjemo neke aktualne događaje u astronomiji i astronautici te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana.

Dvije posljednje rubrike, Zanimljivosti i Misli i izreke bave se Nikolom Teslom, čija se 162. godišnjica rođenja navršava na datum ove emisije.

Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa slušamo glazbu Leonarda Cohena, Carla Orffa, te grupa Rainbow, Tesla i Lika Kolorado.

