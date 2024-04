Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1459

Dr.rer.nat. Andrej Dundović predaje o turbulencijama u svemiru na zagrebačkoj zvjezdarnici 15.11.2023. To predavanje ponovit će 10. travnja u Daruvaru na festivalu 10 dana astronomije (foto iz arhive Perzeida)

Za vrijeme dok traje četrnaesti po redu festival 10 dana astronomije u Daruvaru, u Temi Krugova slušamo treću petinu predavanja Korada Korlevića pod naslovom Budućnost pripada nama koji smo, još uvijek, voljni zasukati rukave, koje je održao na prošlogodišnjem tom festivalu, 19. travnja.



Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Što radiš danas, majko prirodo? Lucy Brownridge i Margaux Samson Abadie, u kutku za mlade Hrvatski znamenitaši Vida Jakše Opačića i Vedrana Štimca, na odjelu beletristike Gost iznenađenja Nite Prose, a na stručno-znanstvenom odjelu Uspon i pad kineskih dinastija Lija Jiazhena.



Na današnji datum rođeni su Thomas Johann Seebeck, Roberto de Visiani, Charles Baudelaire, Eadweard Muybridge, Jan Letzel, Jørn Utzon, J. Presper Eckert i Jean-Paul Belmondo, prvi japanski avion sletio u Europu, probno poletjeli prvi Boeing 737 i prvi Concorde, ukinut je posljednji feudalni sustav u Europi, umrli su François Rabelais, Francis Bacon i Frank Lloyd Wright.



U Vijestima Krugova saznajemo da počinju radovi na Paromlinu u Zagrebu koji će biti završeni za dvije godine, da glazbenici traže zaštitu od upotrebe umjetne inteligencije te da Međunarodna unija geoloških znanosti ne pristaje na to da govorimo kako živimo u antropocenu.



U Svemirskom kutku spominjemo godišnjice nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i aktualne događajima s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno ističemo potpunu pomrčinu Sunca koja se dogodila dan prije ove emisije i program ovogodišnjeg festivala 10 dana astronomije od srijede do nedjelje kada festival završava.



Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa tako slušamo glazbu Georga Matthiasa Monna, Florence Beatrice Price, Antala Dorátija, Aulisa Sallinena, Alfija Kabilja s pjevanjem Radojke Šverko, Patty Pravo, Boba Dylana i Marka Knopflera.



Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1459 na programu je Prigorskoga radija (96,6 MHz) u utorak, 9. travnja od 18 sati do 19 sati i 30 minuta. Moguće su neke manje izmjene u sadržaju emisije, koje se mogu dogoditi nakon objave ove najave. Ugodno vam slušanje putem etera i preko računalne mreže.