Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1458

Mladi daruvarski astronomi otvaraju festival 10 dana astronomije 14. travnja prošle godine. Ove godine festival počinje 5. travnja (foto M. Vujić)

Uoči početka ovogodišnjeg, četrnaestog po redu, festivala 10 dana astronomije u Daruvaru, 5. travnja, u Temi Krugova slušamo drugih dvadesetak minuta predavanja Korada Korlevića pod naslovom Budućnost pripada nama koji smo, još uvijek, voljni zasukati rukave, koje je održao na prošlogodišnjem tom festivalu, 19. travnja.



Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Doktorica Zita Zidroua, Ernsta i Laurenta Carpentiera, na odjelu stripa Groo & Rufferto Sergija Aragonésa, Marka Evaniera i Toma Lutha, na odjelu beletristike Pad Alberta Camusa, a na stručno-znanstvenom odjelu Iskušenja humanizma Hrvoja Jurića. Najavljujemo događanja u Multimedijskoj dvorani Gradske knjižnice do sljedeće e emisije.



Na današnji datum rođeni su Hans Christian Andersen, Grga Novak, Max Ernst, Giacomo Casanova, Émile Zola, Clément Ader i Alec Guinness. Otvoren je željeznički tunel ispod Alpa, u Los Angelesu otvoreno je prvo kino, “Electric Theatre”. Početak je kraja srednjega vijeka, Svjetski je dan svjesnosti o autizmu i Međunarodni dan dječje knjige. Umrli su Samuel F.B. Morse, Paul von Heyse i Papa Ivan Pavao II.



U Vijestima Krugova saznajemo da je održan najveći mediteranski festival maritimne baštine na kojem je sudjelovala i Hrvatska, da će bazilika Sagrada Família u Barceloni biti konačno dovršena 2026. godine (uglavnom), te da se u crvenoj britanskoj telefonskoj govornici u Vinkovcima koja je prošle godine prenamijenjena u galeriju nalazi instalacija umjetnika Marka Šošića.



U Svemirskom kutku spominjemo godišnjice nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i aktualne događajima s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno ističemo da je umro američki astronaut Thomas P. Stafford, da se na nebu pojavio komet koji je možda moguće vidjeti golim okom, da će se 8. travnja na zapadnoj Zemljinoj hemisferi dogoditi potpuna pomrčina Sunca, da križevačka zvjezdarnica počinje s proljetnim radnim vremenom za posjetitelje i upoznajemo se s dijelom programa ovogodišnjeg festivala 10 dana astronomije u Daruvaru koji se održava od 5. do 14. travnja.



Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa tako slušamo glazbu Larryja Coryella, Antuna Dobronića, Ludwiga van Beethovena, Anisa Fuleihana, Igora Savina, Giorgija Morodera i Davida Bowieja, Darka Rundeka i grupe Jall aux yeaux, te grupa Parni valjak i Jonathan.



Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1458 na programu je Prigorskoga radija (96,6 MHz) u utorak, 2. travnja od 18 sati do 19 sati i 30 minuta. Moguće su neke manje izmjene u sadržaju emisije, koje se mogu dogoditi nakon objave ove najave. Ugodno vam slušanje putem etera i preko računalne mreže.