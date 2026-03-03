Jubilarni Sonus op. 10 okuplja 230 mladih glazbenika u Križevcima

Glazbena udruga Opus i Glazbena škola Alberta Štrige Križevci s ponosom najavljuju jubilarno, deseto izdanje Međunarodnog natjecanja mladih glazbenika Sonus op. 10, koje će se održati od 5. do 15. ožujka u prostorima Glazbene škole Alberta Štrige Križevci.

Na ovogodišnje natjecanje prijavilo se 230 mladih glazbenika u dobi od 7 do 20 godina, koji će svoje znanje, talent i umjetničku zrelost predstaviti u četiri discipline: klavir, solfeggio, udaraljke i violina. Tijekom deset godina postojanja, Sonus je izrastao u prepoznatljivu platformu za poticanje izvrsnosti, razmjenu pedagoških iskustava i afirmaciju mladih glazbenika na nacionalnoj i međunarodnoj razini.

Natjecanje okuplja sudionike iz svih krajeva Hrvatske – od Zagreba, Varaždina i Bjelovara, preko Požege, Osijeka i Vukovara, do Rijeke, Splita i Dubrovnika – kao i iz susjednih zemalja: Slovenije, Srbije i Bosne i Hercegovine. Time Sonus potvrđuje svoj međunarodni karakter te dodatno učvršćuje kulturne veze i suradnju među glazbenim školama i institucijama u regiji. Nastupe natjecatelja ocjenjivat će Ocjenjivački sud sastavljen od istaknutih profesora i glazbenih pedagoga, jamčeći visoku stručnu razinu i objektivnost vrednovanja.

Projekt Međunarodnog natjecanja mladih glazbenika Sonus op. 10 sufinancira Grad Križevci, koji je ujedno i uvrstio Natjecanje u program gradskih manifestacija, prepoznajući njegovu važnost za kulturni identitet i promociju grada. Svečani pokrovitelj Natjecanja je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, čime je dodatno potvrđena njegova obrazovna i društvena vrijednost.

Glazbena udruga Opus osnovana je u kolovozu 2013. godine na inicijativu glazbenih pedagoga s ciljem promicanja glazbene kulture, umjetnosti i pedagogije te poticanja kreativnosti i razmjene znanja. Veliku podršku u provedbi svih projekata Udruge pruža Glazbena škola Alberta Štrige Križevci, na čelu s ravnateljicom Brankom Špoljar.

Cilj Natjecanja nadilazi natjecateljski okvir – u danima njegova održavanja Glazbena škola Alberta Štrige Križevci prerasta u žarište glazbene budućnosti, mjesto gdje se susreću talent, znanje i inspiracija, a prvi ozbiljni umjetnički koraci dobivaju svoju pozornicu.

Organizacijski tim Međunarodnog natjecanja mladih glazbenika Sonus op. 10 čine: Ivana Tadin, ravnateljica Natjecanja; Branka Špoljar, ravnateljica Glazbene škole Alberta Štrige Križevci; Dunja Bičanić Todorović, zamjenica ravnateljice Natjecanja; Nina Mihaliček, voditeljica marketinga; Zorislav Frančišković, sistem administrator.