Danas u Glazbenoj školi 3. Flautijada

Glazbena škola Alberta Štrige Križevci danas je domaćin projekta 3. Flautijade, susreta učenika i nastavnika flaute koji će se održati od 11 do 19 sati. Tema ovogodišnjeg susreta je “Etno flaute”. Križevčani će tako ugostiti ptijatelje flautiste iz GŠ Zlatka Grgoševića, Sesvete; GŠ Dugo Selo; GŠ Ferdo Livadić, Samobor; GŠ Pavla Markovca, Zagreb; GŠ Frana Lhotke, Sisak; GŠ Jastrebarsko; OGŠ Ive Tijardovića, Delnice; Glazbeni odjel OŠ Mate Lovraka, Nova Gradiška.

Održat će se radionice na teme ton, tehnika, metrika, komorni sastavi, predavanje na temu “Flaute iz svijeta kroz povijest” mr. art. Lidije Ljubičić te pub-kviz i koncert komorne glazbe s etno temama iz cijeloga svijeta. Voditeljice radionica su Ana Šimunec, Petra Marković, Ana Kralj i Jelena Valković. Voditelj komornig ansambala su Daliborka Krešić, Ivana Štrbac, Iva Zbožinek Janušić, Latica Cameron, Ivan Buić, Sanda Kopić, Sara Lončar i Barbara Meštrić.