Zamjenik župana i županijska Turistička zajednica uručili donaciju Udruzi Maslačak

Zamjenik koprivničko-križevačkog župana Mario Rajn i pomoćnica direktorice Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije Kristina Sočev posjetili su ovaj tjedan Udrugu Maslačak u Križevcima, gdje su članovima Udruge uručili vrijednu donaciju prikupljenu u sklopu tradicionalne manifestacije 18. Velika martinjska špelancija – Županijsko Martinje.

Ova poznata županijska manifestacija, održana 7. studenoga 2025. u organizaciji Turističke zajednice Koprivničko-križevačke županije ponovno je spojila bogatu tradiciju i zajedništvo, tijekom koje je prikupljeno 5050 eura za Udrugu Maslačak.

Uručivanju donacije prisustvovala je i predsjednica Udruge Slađana Sekušak koja je zahvalila na kontinuiranoj podršci Županije i Turističke zajednice te naglasila koliko takve inicijative znače za rad i programe Udruge.

Zamjenik župana Mario Rajn istaknuo je kako je Županiji izuzetno važno pružati potporu udrugama koje svojim djelovanjem unapređuju kvalitetu života osoba s intelektualnim teškoćama te doprinose stvaranju uključivog i poticajnog okruženja.

Nakon službenog dijela i uručenja donacije slijedilo je druženje s članovima Udruge uz razgovor, razmjenu iskustva i predstavljanje aktivnosti koje Udruga provodi.