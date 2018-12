Predstavljena knjiga „Radnik d.d. Križevci – 70 godina djelovanja“

Povodom obilježavanje 70-te godišnjice križevačke tvrtke Radnik d.d., u Hotelu „Kalnik“ održano je predstavljanje knjige „Radnik d.d. Križevci – 70 godina djelovanja (1948.-2018.)“ i otvorenje izložbe slika iz ciklusa „Pejzaži“ autora Ivana Andrašića i ciklusa „Anđeli“ autorice Gordane Špoljar Andrašić.

Na početku je pozdravnu riječ uputio predsjednik Uprave tvrtke Radnik d.d. Mirko Habijanec istaknuvši kako je tvrtka Radnik d.d. jedna od najvitalnijih i najzdravijih hrvatskih građevinskih tvrtki. Uslijedilo je predstavljanje knjige o kojoj su govorili njeni autori Ivan Peklić i akademik Dragutin Feletar naglasivši kako je na području Križevaca oduvijek djelovala graditeljska aktivnost.

Tvrtka Radnik osnovana je 1948. godine te je kroz godine mijenjala naziv sve do 1959. kada dobiva današnje ime. Do sada je Radnikom upravljalo devet direktora, a od 1995. pa do danas prihod tvrtke narastao je pet puta, poboljšanja je struktura zaposlenih kojih je ukupno 500 te je narasla produktivnost.

Okupljene je pozdravio i akademik Franjo Tomić čestitavši tvrtki Radnik d.d. 70-tu obljetnicu uspješnog djelovanja dok je na kraju predsjednik Uprave Mirko Habijanec službeno otvorio izložbu slika obitelji Andrašić.

Ispred Grada Križevaca događaju su prisustvovali pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, financije, EU fondove i javnu nabavu Ivan Biškup te pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo, gradnju, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Krešimir Brunović. U glazbenom dijelu programa nastupila je sopranistica Lana Čakija.