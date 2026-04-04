AMK Križevci svečano obilježio 75. obljetnicu postojanja i uspješnog djelovanja

U Hotelu Kalnik svečano je obilježena 75. obljetnica postojanja i uspješnog djelovanja Auto moto kluba Križevci, kojoj je uime Koprivničko-križevačke županije prisustvovala članica Županijske skupštine Marija Vukobratović. Uvodno je dobrodošlicu okupljenima zaželio predsjednik Stjepan Krpanić, uz prikaz povijesti AMK Križevci, koji je osnovan 1951. godine, a od nekoliko zaljubljenika u sport i automobile, klub je s godinama povećavao članstvo.

„Postali smo jezgra tehničke kulture, tehničke kontrole vozila i autoškola svih motornih vozila. Pružamo tehničku pomoć na cesti 24 sata te pružamo sve vrste tehničkih usluga. U sastavu Kluba djeluje i Motociklistički klub Križevci na kojeg smo jako ponosni. U posljednjih nekoliko godina značajno smo uložili u naš klub te uz pomoć ministarstva napravili suvremeni poligon, a trenutno smo u izgradnji parkirališta za kamione i autobuse“, dodao je predsjednik Krpanić.

Marija Vukobratović primila je zahvalnicu uime Županije te, uz čestitke, kazala: „Ovih 75 godina je jako velik broj, no to nije samo broj, nego priča o ljudima, entuzijazmu i odgovornosti. Vi ste cijelo ovo vrijeme bili pomoć vozačima, kreirali prometnu politiku i osvješćivali potrebu za oprezom i sigurnošću. Vi ste dio naše lokalne zajednice, a vaš rad nije prepoznat samo lokalno nego i na nacionalnoj razini“.

Pozdrave i čestitke uputio je uime svih ministarstava izaslanik ministra Tončija Glavine, Tomislav Družak, uz riječi: „Vidim svjetlu budućnost ovog kluba i nadam se da će se i dalje nastaviti razvijati. Klub je jako uključen u sve pore ovog grada i kraja te daje jednu dodatnu vrijednost gradu Križevcima“.

Uime Hrvatskog sabora čestitke je uputio saborski zastupnik Darko Sobota, uime HAK-a prigodnim se riječima obratio Ivo Bakić, a uime Grada Križevaca gradonačelnik Tomislav Katanović. Okupljenima se obratio i tajnik AMK Križevci Stjepan Peršin, dodijeljena su i priznanja i zahvalnice, a svečanost su glazbenim izvedbama uveličali Pleteri i Ana Fortuna.