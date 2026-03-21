Miroslav Škoro, Sergej Ćetković, Miach & Baks te Parni Valjak – glazbena imena 58. Križevačkog velikog spravišča

Ovogodišnje, 58. izdanje Križevačkog velikog spravišča održat će se ove godine od 5. do 7. lipnja, o čemu je odluku donio Organizacijski odbor. Najstarija turistička manifestacija ovoga kraja bogate je tradicije koja se temelji na legendarnoj pomirbi križevačkih purgera i kalničkih šljivara, a ovogodišnju scensku izvedbu ponovno će režirati poznati glumac i redatelj Adam Končić.

Uz predstavu koja će, zahvaljujući domaćim glumcima amaterima, oživjeti povijesne događaje te uz mnogo humora podsjetiti na važnost zajedništva, u pripremi je i bogat kulturno-zabavni program u kojem značajno mjesto zauzimaju koncerti. Budući da su glazbeni nastupi neizostavan dio Križevačkog velikog spravišča, Organizacijski odbor potvrdio je kako će na ovogodišnjoj manifestaciji nastupiti poznati i višestruko nagrađivani glazbenici – Miroslav Škoro, Sergej Ćetković, Miach & Baks te Parni Valjak.

58. Križevačko veliko spravišče otvorit će koncert Miroslava Škore. Publika će imati priliku uživati u bezvremenskim pjesmama poput „Ne dirajte mi ravnicu“, „Mata“, „Milo moje“ i mnogim drugim skladbama koje su tijekom godina postale nezaobilazan dio domaće glazbene baštine.

U subotu će u prvom dijelu večeri nastupiti jedan od najcjenjenijih regionalnih kantautora i izvođača Sergej Ćetković koji će publici prirediti večer ispunjenu emocijama, romantičnim melodijama i najvećim hitovima svoje bogate karijere. U drugom dijelu subotnje večeri Miach & Baks dodatno će zagrijati publiku modernom pop i trap produkcijom, energijom i hitovima koji su osvojili mlađu generaciju.

Za sam kraj manifestacije, u nedjelju će nastupiti jedan od najdugovječnijih rock sastava regionalne glazbene scene – Parni Valjak. Publiku očekuje večer ispunjena bezvremenskim hitovima, snažnom energijom i vrhunskim glazbenim doživljajem koji ovaj legendarni bend već desetljećima donosi na pozornice diljem regije.