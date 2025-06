Od danas posebna regulacija prometa zbog Spravišča

Zbog održavanja 57. Križevačkog velikog spravišča, danas od 13 sati se za promet zatvara uži centar grada, priopćeno je iz Grada. Zatvaraju se: Strossmayerov trg, istočni kolnik Trga A. Nemčića, dio Zakmardijeve od istočnog kolnika Nemčićevog trga do križanja s Trgom S. S. Kranjčevića i dio Jelačićeve od Strossa do raskrižja s Obrtničkom ulicom te javne ceste od raskrižja Svetokriške ulice s Baltićevom, Trg bana Lackovića.



“Također, s obzirom na novu regulaciju prometa u centru napravljen je Elaborat privremene regulacije prometa za vrijeme Spravišča pa će se tako omogućiti promet s Trga S.S. Kranjčevića (parking kod PBZ-a) kroz Sermageovu ulicu do Zvonimirove ulice pa lijevo dalje do Frankopanske ulice i potom do Smičiklasove ulice“, objašnjavaju gradske slube.

Za vrijeme Spravišča neće se naplaćivati parkiranje sve do ponedjeljka do 13 sati do kad će i promet centrom grada biti zatvoren.