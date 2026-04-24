Danas gotovo cijeli dan zatvoren promet kroz centar

Iz Grada Križevaca stigla je obavijest kako će, zbog održavanja manifestacija povodom obilježavanja

Dana grada Križevaca, sportskih igara mladih te dječjih programa, u petak 24. travnja 2026. godine doći do privremene regulacije prometa u užem središtu grada u vremenu od 08:00 do 21:00

sat.

Privremeno zatvaranje prometa obuhvatit će Trg Josipa Jurja Strossmayera, Trg Antuna Nemčića, dio Ulice Ivana Zakmardija Dijankovečkog (od Trga Antuna Nemčića do raskrižja s Ulicom Mojsija Baltića) te dio Ulice bana Josipa Jelačića (od Trga Josipa Jurja Strossmayera do raskrižja s Ulicom Ljudevita Gaja).

Za vrijeme trajanja manifestacije bit će postavljena privremena prometna signalizacija te osigurana redarska služba radi sigurnosti svih sudionika. Mole se građani i vozači da poštuju postavljenu signalizaciju i upute nadležnih službi.