AD Perzeidi poziva na promatranje Perzeida

Perzeidi nad Kalnikom 12. kolovoza 2020. godine (foto: Martin Vujić)

Jedan od najpopularnijih meteorskih rojeva (kojih znamo sve više, u dobroj mjeri zato jer ih otkriva Hrvatska meteorska mreža, posljednjih godina transformirana u Globalnu meteorsku mrežu) jesu Perzeidi. “Kiša” tih meteora počinje padati u drugoj polovici srpnja, pa se do, najčešće, 12. kolovoza sve više pojačava i onda se postepeno smiruje do oko 20. kolovoza. Najbolje iskorišteno vrijeme za promatranje tog meteorskog roja je tijekom njegovog maksimuma, kada se očekuje najveći broj meteora, i do stotinjak na sat.



Proračunati maksimum Perzeida ove je godine 12. kolovoza oko 16 sati po našem vremenu, što znači da će nama promaći. No, nisu loše ni večeri najbliže maksimumu, a to su večeri 11. i 12. kolovoza, iako su noći pred jutro još bolje.



Astronomsko društvo Perzeidi organizira promatranje Perzeida dvije večeri. Prve večeri, u nedjelju, 11. kolovoza sa zvjezdarnice u Križevcima, a druge u ponedjeljak, 12. kolovoza sa Stražinca, nedaleko (desetak kilometara) od Križevaca, obje večeri od 20 sati. Tada je još dan i na početku zato nećemo moći promatrati meteore, ali ćemo vrijeme do smračivanja ispuniti promatranjem Mjeseca koji će biti u vrlo povoljnom položaju za promatranje, da bi se prije ponoći svojim zalaskom izgubio s neba i tako nam omogućio sve bolje promatranje meteora.



Sa zvjezdarnice nećemo moći nabrojiti mnogo meteora zbog gradske rasvjete, pa ćemo moći druge večeri usporediti koliko je nebo nad Stražincem bolje od križevačkog neba za tu vrstu “zabave”.



Obje večeri moći ćemo teleskopima promatrati Mjesec i još neke zanimljive objekte večernjeg neba, poput na primjer kuglastog skupa u Herkulu, galaksije Andromeda i dvostrukog otvorenog skupa u Perzeju. Oni koji će ostati malo dulje dočekat će i Saturn prije ponoći, čiji se prstenovi postepeno stanjuju (reći ćemo i zašto), da bi sljedeće godine na neko vrijeme potpuno iščezli (samo s našeg mjesta gledanja), a ako baš budemo toliko uporni da promatranje protegnemo u noć, bit ćemo nagrađeni pogledom na Mars i Jupiter.



Poželjno je da promatrači više zainteresirani za meteore ponesu sobom neku ležaljku jer će ih tako lakše brojiti. Nadamo se vedrom nebu, pa se vidimo!