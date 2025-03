Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1499

Dodjela sredstava EU hrvatskim udrugama za projekte u STEM području 12. ožujka 2025. u NSK (foto R.Matić)

U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu 12. ožujka dodijeljena su sredstva iz Europskog socijalnog fonda plus u iznosima do 300 tisuća eura, za ukupno 76 projekata iz čitave Hrvatske u promociji STEM područja, a od toga su sredstva dodijeljena i dvjema križevačkim organizacijama civilnog društva, Gradskom društvu Crvenog križa Križevci i Astronomskom društvu Perzeidi. U Temi Krugova slušamo petnaestak minuta snimke s te svečanosti.



Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Antologija života u vodama Sama Humea, Angele Rizze i Daniela Longa, na polici stripova Freddie Mercury: Svjetla i sjene pozornica: [Biografija u stripu] Tresa Deana i Camille Zhang, na odjelu beletristike Trg oslobođenja Andreja Blatnika, a na stručno-znanstvenom odjelu Neksus: Kratka povijest informacijskih mreža od kamenog doba do umjetne inteligencije Yuvala Noaha Hararija.



Na današnji datum rođeni su Stéphane Mallarmé, Josip Kozarac, Rudolf Diesel i Srečko Kosovel, počela je Pariška komuna, izvršena je najveća američka pljačka umjetnina, umrli su Ivan IV. Grozni, Matko Laginja i Erich Fromm…



U Vijestima Krugova govorimo o rezultatima Natječaja za nove hrvatske riječi, o 62. Goranovom proljeću, o hrvatskoj umjetnosti u stalnom postavu njujorškog muzeja MoMa, o “prvoj tehnološkoj revoluciji” prije milijun i po godina te najavljujemo izložbu u Likovnoj galeriji u Križevcima.



U Svemirskom kutku spominjemo godišnjice nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i aktualne događaje s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno ističemo supernove kao moguće “krivce” za bar dva velika izumiranja na Zemlji, moguće svemirske uzroke velikih klimatskih promjena na Zemlji, priznata otkrića još više od stotinu “novih” Saturnovih satelita, te početak projekta COSMIC u Križevcima i šire.



Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa tako slušamo glazbu Jean-Baptista Sebastiena Brévala, Johna Candera, Giana Francesca Malipiera, Nikolaja Rimski-Korsakova, Takashija Yoshimatsua, Chucka Berryja, Johna Phillipsa, Wilsona Picketta i grupe Haustor.



Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1499 na programu je Prigorskoga radija (96,6 MHz) u utorak, 18. ožujka od 18 sati do 19 sati i 30 minuta. Moguće su neke manje izmjene u sadržaju emisije, koje se mogu dogoditi nakon objave ove najave. Ugodno vam slušanje putem etera i preko računalne mreže.



https://prigorskiradio.hr/livestream/