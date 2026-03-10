Ovu srijedu u Gradskoj knjižnici o “Demistifikaciji Kiepachovih izuma”

Javno znanstveno-popularno predavanje pod nazivom “Demistifikacija Kiepachovih izuma” održat će se u srijedu, 11. ožujka 2026. godine u Multimedijskoj dvorani Gradske knjižnice “Franjo Marković” Križevci s početkom u 19 sati.

Kroz predavanje cilj je objasniti principe rada tri najpoznatija Kiepachova patentirana izuma (udaljeno očitavanje brodskog kompasa, dinamo za automobilsku rasvjetu i električni prekidač), povezati ih s općenitim fizikalnim konceptima na kojima su temeljeni te konačno demistificirati Kiepachov izumiteljski doprinos i značaj koji je nažalost desetljećima pogrešno prevođen i interpretiran.

Predavanje će održati dr. sc. Andrej Dundović, fizičar i popularizator znanosti, povodom 132 godine od rođenja Marcela Kiepacha. Organizator predavanje je udruga P.O.I.N.T. koja ovo predavanje organizira u sklopu projekta “COSMIC – Croatian Observatories and Schools Making Innovative Curricula“. Nakon predavanja, posjetitelji će si moći uzeti i besplatan primjerak knjige “Izumi kao stvaralaštvo: Osvrt na rad Marcela Kiepacha”, autora: Nikole Ostojčića, Andreja Dundovića i Petra Pavlovića u izdanju udruge P.O.I.N.T.