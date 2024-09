Najava radio emisije: Ne dirajte mi krugove, br. 1476

Mr.sc. Ivan Romštajn na Danima meteorita Križevci 12. srpnja 2024. (foto A. Dundović)

Od 12. do 25. srpnja ovoga ljeta održani su Dani meteorita Križevci u organizaciji Astronomskog društva Perzeidi i Gradske knjižnice “Franjo Marković”. U Temi Krugova počinjemo preslušavati dijelove toga festivala. U ovoj emisiji slušamo prvih petnaestak minuta predavanja mr.sc. Ivana Romštajna sa zagrebačke zvjezdarnice održanoga 12. srpnja, pod naslovom Što znamo o planetoidima? Riječ je o području Sunčevoga sustava odakle nam je “doletio” meteorit Križevci 5. veljače 2011. godine.



Novi naslovi u gradskoj knjižnici su: na dječjem odjelu Čudesno zamršeni mozgovi: Što nas čini jedinstvenima? Louise Gooding i Ruth Burrows, iz zavičajne zbirke Sakralno zlatarstvo okolice Križevaca Vladimira Palošike, na odjelu beletristike Berdži Kristin – Priče iz smeća: roman Latife Tekin, a na stručno-znanstvenom odjelu Nadia Comaneci i Securitate: Priča o sportu, tajnoj službi i bijegu u slobodu Stejărela Olarua.



Na današnji datum rođeni su Mihovil Pavlek Miškina, Howard Walter Florey, Jim Henson, Gerolamo Cardano, Mikhail Ostrogradsky, Georges Claude, Sarah Knauss, Hugo Schmeisser i Francis Scott Fitzgerald, poletio je prvi dirižabl, obavljen je prvi let aviona od polijetanja do spuštanja vođenog samo praćenjem instrumenata, a ne vizualno, zaplovio je prvi nosač aviona na nuklearni pogon, a umrli su Niels Ryberg Finsen, Theodor Seuss Geisel, Túpac Amaru i Hans Geiger.



U Vijestima Krugova govorimo o izložbi radova Ivana Picelja i prijatelja, o otkriću nepoznatog Mozartova djela, o najvećem ledenjaku na svijetu, a najavljujemo i nekoliko događaja sljedećih dana u Križevcima.



U Svemirskom kutku spominjemo godišnjice nekih događaja na području astronomije i astronautike, kao i aktualne događaje s tih područja, te informiramo o položajima i gibanjima vidljivih objekata na našem nebu ovih dana. Posebno govorimo o novoj fotografiji sa svemirskog teleskopa James Webb, o “nedavnom” prstenu koji je obuhvaćao Zemlju poput Saturnovog prstena, te o dolasku nove posade na Međunarodnu svemirsku stanicu.



Neki su glazbeni prilozi vezani uz teme, novosti, događaje i obljetnice koje spominjemo u emisiji, pa tako slušamo glazbu Juliusa Klengela, Artura Lembe, Andrzeja Panufnika, Alyone Vargasove, Davida Gilmoura, Paula McCartneya, Davida Bowieja, Vice Vukova, te grupa Santana i Depeche Mode.



Emisija Ne dirajte mi krugove broj 1476 na programu je Prigorskoga radija (96,6 MHz) u utorak, 24. rujna od 18 sati do 19 sati i 30 minuta. Moguće su neke manje izmjene u sadržaju emisije, koje se mogu dogoditi nakon objave ove najave. Ugodno vam slušanje putem etera i preko računalne mreže.



https://prigorskiradio.hr/livestream/