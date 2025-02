[FOTO] Stross danas potpuno zatvoren – stanari opet bez informacija

Neugodno su se iznenadili stanari Strossmayerovog trga kad danas nisu mogli automobilima ući u svoju ulicu jer su ulazi u nju sa svih strana ograđeni čunjićima i trakom, a jedna gospođa doživjela je i neugodnosti kad je pomaknula čunjić kako bi osobu s invaliditetom uspjela dovesti do svoga doma.

Naime, ulica je, kao i cijeli centar grada, u opsadnom stanju od početka prosinca. Od tada sa svih strana stoje table da je promet zabranjen, a dozvoljen je samo za stanare i dostavu. Unatoč tome, zbog gužvi u okolnim ulicama centrom se ipak vozilo. Do danas kad je ulazak u ulicu i fizički onemogućen.

“Ovo je već zbilja previše! Nitko nas nije informirao o tome da će se danas potpuno zatvoriti promet i da mi stanari nećemo moći ni u ulicu niti iz nje. Kao da se netko igra s nama“, izjavila stanarka sa Strossmayerovog trga. Radovi su, prema pismima koje su dobili lani u studenom, trebali biti gotovi do kraja prošle godine. U međuvremenu su vladajući na gradskome vijeću usvojili odluku kojom će se promet kroz centar grada odvijati u jednome smjeru i to od sjevera prema jugu, no poslije toga je inspekcija zatvorila gradilište na križanju kod Šaška, gdje su postavljene kamene prepreke i ulazak u centar je moguć jedino u zabranjenom smjeru – od juga prema sjeveru. I ulazak iz Ulice bana Jelačića također je zatvoren.

“Zvala sam gradonačelnika, rekli su da je na terenu. I dogradonačelnik je na terenu. Gospođa iz Grada mi je rekla da su obavijestili policiju, ali nisu obavijestili stanare jer oni znaju da je promet zatvoren još od lani. I nek’ se parkiramo u svim okolnim ulicama“, revoltirana je građanka koju nećemo imenovati.

Na Strossmayerovom trgu na istočnom kraku prometnice trenutačno se iscrtava biciklistička staza, a zapadni prometni krak, kojim će se u budućnosti samo u jednome smjeru voziti automobili, bit će uži nego što je sad, ukazao nam je na to još jedan Križevčanin nezadovoljan načinom na koji se uvode promjene u gradu. “Evo, označeno je da će se nova crta pomaknuti za dvadesetak centimetara, to znači da će i prometnica biti uža. Auti su veći, a kod nas se cesta sužava da bi biciklistička staza bila tako široka. Za koga?“, pita gospodin. Budući da se u centar “po pravilima” danas nije moglo ući, dostavni automobili vozili su po pločnicima. Iscrtavanje nove signalizacije trebalo bi, doznajemo, završiti do kraja dana.